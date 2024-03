Na Vurnikoven trgu v Radovljici so danes popoldne pripravili sprejem za skakalnega šampijona Petra Prevca.

Množica, med katero so prevladovale mlade družine, je ob 17ih napolnila trg v Radovljici, kjer z družino živi tudi na novo upokojeni skakalni as Peter Prevc. Na sprejemu, ki so mu ga pripravili someščani, je zaigral Ansambel Saše Avsenika, zbrane in Prevca v glavni vlogi pa sta nagovorila še dva »soseda« - Franci Petek in Jure Franko.

Slednji je Prevcu ob tej priložnosti in dejstvu, da v Radovljici oba živita v bližini doma upokojencev, podaril nekaj upokojenskih pripomočkov, leseno palico z zvončkom, hojico in voziček.

Družina Rudija Finžgarja, prvega Slovenca, ki je skočil prek 100 metrov, pa je Petru podarila njegove zadnje, približno 65 let stare skakalne smuči.

