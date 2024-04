Kot so pojasnili na kmetijskem ministrstvu gozdni bonton obiskovalce gozdov ozavešča o tem, da smo v gozdu gostje, da je treba upoštevati nekatere omejitve in da ob obisku čim manj vplivamo na dogajanje v gozdu.

Parkiranje vozil na motorni pogon je dovoljeno v pasu petih metrov zunaj vozišča, če je to v skladu s predpisi in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča. Gorsko kolesarjenje in ježa pa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh, so našteli.

Nadzor nad nedovoljenimi ravnanji v gozdu preverja inšpekcija. Kot so napovedali na ministrstvu, bodo gozdarski inšpektorji s pristojnimi službami v prihodnje opravljali poostren nadzor nad vožnjo v naravnem.

Že aprila pa je gozdarska inšpekcija s policisti Policijske postaje Mozirje na širšem območju Mozirja nadzirala spoštovanje režima uporabe gozdnih cest ter vožnjo s kolesi in vozili na motorni pogon v naravnem okolju, z območno enoto Sežana zavoda za gozdove pa je opravila nadzor na območju Slavnika.