Lastila si ga je vsa Slovenija

Petra Prevca sem prvič srečal decembra 2009, deloval je sramežljivo, ni se silil v ospredje, saj je bil v središču pozornosti njegov vzornik Robert Kranjec. Ker oba prihajava iz Selške doline, mi je to vsaj malo pomagalo pri vzpostavljanju komunikacije, ko je zablestel že pri 17 letih na olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru. Uvodna olimpijska tekma na srednji skakalnici. Kot najmlajši tekmovalec med vsemi je bil po prvi seriji 13., v finalu pa je napadel na vso moč in skočil na sedmo mestom, s katerim je odvzel vzel skalpe takšnim asom, kot so Avstrijca Morgenstern in Loitz, Nemec Schmitt, Norvežan Jacobsen, ki so bili tudi že skupni zmagovalci novoletne turneje. Ker je bil še najstnik, ni smel na večerno sprostitev z ostalimi olimpijci v diskoteko, ki je bila tik ob osrednjem novinarskem središču. Poročevalci smo bili pač stalno na preži. Ko je leto kasneje na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oslu z ekipo osvojil prvo izmed 12 kolajn na velikih tekmovanjih, na večerni proslavi z menoj ni nazdravil z dragim pivom, ampak skupaj z Jurijem Tepeš z brezalkoholno pijačo, medtem ko je tedanji glavni trener Matjaž Zupan za stavo, saj je bila kolajna povsem nepričakovana, moral pešačiti s slovitega Holmenkollna v središče mesta.

Za Petrov bogat besedni zaklad je poskrbela mama

Več energije kot nastop na skakalnici so mu pobrale obveznosti do medijev, saj je bil v pogovorih zadržan, domala preplašen, da sem moral besede iz njega vleči s kleščami. A Peter je zelo hitro postal priljubljen sogovornik, njegovi stavki niso dolgi, so pa zelo iskrivi. Njegov bogat besedni zaklad in širok spekter znanja je povezan s tem, da njegova mama dela v knjižnici, zato je kot otrok veliko bral pred spanjem. Naučil se je, da lažje zaspi ob knjigi kot ob ekranu računalnika ali telefona.

Petrova kariera je dobila pospešek leta 2011, ko je selektor reprezentance postal Goran Janus, ki je v ekipo prinesel zmagovalno miselnost in bil njegov najboljši psiholog. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2013 v dolini Fiemme v Italiji je z obrestni obračunal vse zamujene priložnosti in težave s poškodbo, saj je osvojil bronasto kolajno na srednji in srebrno na veliki skakalnici, kjer je mir pred tekmami našel tako, da se je sproščal z dirkanjem z avtomobili po ledu in je hodil po bližnjih zasneženih hribih.

Predazzo, Tekma na veliki skakalnici. Prava psihološka vojna med trenerji na tribuni, ki so zaradi majhnih razlik nižali zaletišče. Janus se je odločil, da Petra pošlje z dveh »ramp« nižje. Nalogo je opravil brezhibno in postal svetovni podprvak. Ker se je mudilo z oddajo članka in na skakalnici ni bilo tiskovnega središča, sem z avtomobilom oddrvel v 13 kilometrov oddaljeni Cavalese, kamor so morali po protokolu na tiskovno konferenco priti vsi nosilci kolajn. Sredi poti sem dobil telefonski klic radijskih kolegov, da bo Petru grozi diskvalifikacija. Po podelitvi rož je Peter namreč slekel tekmovalni dres, kar je bilo po pravilu, ki so ga sprejeli le en dan prej, prepovedano, saj je moralo prvih deset do kontrole ostati v dresih. Ko je zasedla tekmovalna komisija, so se mi minute vlekle, Peter je med čakanjem v sobici malo zašvical in bil bled še debelo uro po dogodku. Izidi so obveljali, Peter se je prislužil le zelo resno opozorilo.

V Sočiju je dokazal, da je tekmovalec za velike tekme

Na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 je s srebrno kolajno na srednji skakalnici sprožil plaz osvajanja rekordnih sedmih slovenskih odličij, nato je postal prvi Slovenec z dvema medaljama na igrah. Soči, tekma na srednji skakalnici. Ker je bila tekma šele pozno zvečer, si je Peter ure čakanja krajšal tako, da je užival v izjemni predstavi slovenskih hokejistov, ko so se pod vodstvom Anžeta Kopitarja poigrala s Slovaško s kopico zvezdnikov. Na skakalnici je bilo treba zaradi vetra imeti jeklene živce. Potem ko je bil po prvi seriji četrti z zaostankom 5,7 točke za bronom, je v finalu izvedel zanj značilen napad. Z najboljšim dosežkom finala je s tretje stopničke izrinil Nemca Severina Freunda. To ni bil napad v besu, ni bilo divjanje brez kontrole, ampak je vse skupaj povezal v harmonijo občutkov in energijo inteligentno preusmeril v tehniko. Dokončno je dokazal, da je mojster za velike tekme.

Za uspehe v sanjski sezoni 2016, ko je osvojil vse možne lovorike, je temelje postavil v zimi prej, ko se mu je v Planici zaradi zmage Jurija Tepeša skozi prste izmuznil veliki kristalni globus. Novoletna turneja 2016, finale v Bischofshofnu, kamor je prišlo 5000 slovenskih navijačev. Slovenska in nemška reprezentanca, v kateri je bil tekmec Prevca za zlatega orla Severin Freund bivata v istem hotelu. Ker je tiskovni predstavnik SZS Tomi Trbovc uvedel hišni red, da Peter na novinarska vprašanja odgovarja le po kvalifikacijah in tekmi, z njim na prosti dan nismo mogli komunicirati, smo pa brez težav s Freundom, ki je moral stopiti pred medije kljub bolečinam v nogi po padcu v Innsbrucku. Ko sem naslednje dopoldne videl Peter med tekom, je bil njegov korak odločen, čeprav ni mogel spati in se je zbudil že ob šesti uri.

Lastila si ga je vsa Slovenija

To je bilo obdobje, ko si ga je zaradi uspehov lastila vsa Slovenija, polovica slovenskih mam si ga je želela za zeta. Ko je leta 2016 s serijo rekordov osvojil veliki kristalni globus, je bil pritisk tako hud, da ni mogel iti v miru v trgovino ali lokal. Moral je zamenjati telefonsko številko in nikoli ga nisem prosil, če mi novo zaupa, saj ni bilo potrebe, ker sem vse, kar sem potreboval, lahko dobil preko Trbovca.

Peter, ki nikoli ni imel menedžerja, ampak se je za pogodbe dogovarjal sam, je svojo zasebnost vedno uspešno skrival pred mediji, na družbenih omrežjih objavlja le redko. Če je na začetku kariere v družbi sotekmovalca Robija Hrgota, ki je nato postal njegov trener, prekrižal ZDA z avtomobilom in v Los Angelesu obiskal Anžeta Kopitarja, je po sanjski sezoni 2016 v družbi dekleta Mine pobegnil v Azijo in mi navdušenjem opisal, kako ga je doživel. Potoval je z nahrbtnikom in na kolesu, edini pogoj je bil, da je prenočišče brez ščurkov in da mu ni treba jesti črvov. Odkar ima otroka, je najbolj priljubljeno potovalno sredstvo avtodom. S Petrom imam kot novinar le dobre izkušnje. Ko sem ga spremljal na tekmah, nikoli ni odkorakal mimo mene, čeprav je bil rezultat slab, ampak je vedno odgovoril na vsa vprašanja. Peter, hvala ti za vsa doživetja. x