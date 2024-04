Demonstracije, ki so se začele na univerzi Columbia v New Yorku, so se hitro razširile po vsej državi. Protesti so bili sprva mirni, nato pa je število protestnikov, ki jih je policija pridržala, povečalo. Ta konec tedna so pridržali 275 ljudi, od tega 100 na univerzi Northeastern v Bostonu, 80 na univerzi Washington v St. Louisu, 72 na državni univerzi v Arizoni in 23 na univerzi Indiana. Na univerzi v Washingtonu so pridržali tudi predsedniško kandidatko stranke Zelenih Jill Stein, ki je policiji očitala agresivno taktiko.

Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je ob tem dejal, da podpirajo pravico do mirnih protestov, a je obsodil antisemitske izjave, sovražni govor in grožnje z nasiljem.

Ob protestih so univerze ujete med spoštovanjem pravice do svobode govora in nujnostjo obvladovanja včasih nasilnih, antisemitskih pozivov protestnikov. Ker bodo v naslednjih nekaj tednih potekali zaključni izpiti, so nekatere kampuse zaprli in študentom naročili, naj predavanja zaključijo prek spleta.