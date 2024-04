V palačah, opuščenih proizvodnih halah, v skritih atrijih in vrtovih najprestižnejše znamke in najslavnejša oblikovalska imena tekmujejo med seboj, kdo bo zgradil najbolj sanjski razstavni prostor. V duhu sodobne virtualne družbe, kjer so – če verjamemo – naše sanje le en klik oddaljene od nas, mladi upi razstavljajo svoje drzne unikatne zamisli, uveljavljeni oblikovalci se trudijo presenetiti vedno znova in znova, živa srečanja nadomestijo virtualne sestanke, aperitivi in posli tečejo.

Krom in medenina

V tehnološkem smislu se nadaljuje evolucija reciklaže, iskanja trajnostnih materialov, ekološko vzdržne proizvodnje. Na koncu se dostikrat izkaže, da se kakšen star in preizkušen material obnaša in obnese bolje od novih spojin. Les bo vedno ostal kralj med plastičnimi kraljicami, kovine pa odhajajo in se vračajo s trendi. Tako so letos v čislih krom, medenina, jeklo in aluminij, v sijoči ali matirani različici, odvisno, katera se bolje prilega ambientalni shemi. Brez mehkobe tkanin seveda ne gre. Zofe, fotelji, sedežne garniture, so eni od tistih kosov, ki radi menjajo oblike. V novih kolekcijah so večinoma lepo zaobljene, brez ostrih kotov. Oblazinjeno pohištvo se tudi najhitreje preobleče v nove barve, se prilagodi sezonskim zapovedim.

V znamenju moderne elegance

Barva za 2024, ki jo vsako leto predlagajo pri podjetju Pantone in se bolj ali manj uveljavi tudi v novih izdelkih za dom, je Peach Fuzz ali breskvine dlačice, v dobesednem prevodu, označuje pa nežne, sladkaste odtenke, ki po besedah direktorice Pantone inštituta za barve izžarevajo toplino in moderno eleganco. Čisto blizu nje se smuka Apricot Crush, zagledanost v marelično. Koliko in kje ti dvojčici barvata nove kolekcije?

Oblikovalka Patricia Urquiola, ki ohranja svoj status kraljice oblazinjenega pohištva, jo je izbrala za eno od barv nove modularne zofe Insula. Koncept se napaja v tradiciji Vzhoda, kjer člani skupnosti v oblazinjenem udobju razpravljajo med seboj ali sprejemajo goste. Nizka, asketsko oblikovana zofa številnih kombinacij je seveda obarvana tudi v druge barve, vendar so vse svetle, nežne in umirjene.

Retro-etno navdih

Podobne odtenke so izbrali za svoje novitete tudi nekateri drugi oblikovalci, denimo Kenneth Cobonpue za kolekcijo z retro-etno navdihom. Etré je preprostih, mehkih oblik, naslonjenih na vozle kot poklon umetnosti makrameja.

Nizozemska tovarna sanj z imenom Moooi v Milanu vedno poskrbi za ambient, v katerem se njihove kolekcije prepletejo v kolaž podob, ki jim zadnjih nekaj let pravijo nenavadno, izjemno življenje. Tu je vse grandiozno, a po drugi strani tudi udobno in uporabno, vedno začinjeno z umetniško potezo. Tokrat v obliki serije preprog izpod čopiča slikarja in oblikovalca Nikodema Szpunarja, ki je preproge spremenil v velike kose platna: »Preproga je bila vedno harmonična kombinacija umetnosti in običajnega objekta,« pravi.

Podobna ambientalna umetnina je tudi Big George Cristiána Mohadeda. »Nežni velikan« je vsekakor lep in udoben, ni pa za vsak žep. Veliko dostopnejše, a ravno tako lepe in trendovske kose pohištva za popestritev bolj običajnega življenja, zlahka najdemo tudi pri manj prestižnih proizvajalcih. In v breskov posip lahko odenemo samo kakšno steno, bodisi z opleskom ali popularnimi tapetami, včasih pa je dovolj le kakšna blazina ali posteljnina, ki rahlo obarva belino. Bel ambient med letošnjimi trendi sicer ni med izbranci. Ustvarjalci trendov se bolj nagibajo k cvetlični romantiki, kombiniranju slogov iz različnih obdobij, k staromodni nonšalanci – mešanici, ki je nekakšen upor proti vseprisotni hladni tehnologiji. V tem nostalgičnem duhu tudi kovine nimajo strogih geometrijskih oblik, raje se zgledujejo po drevesnih vejah in listju ter obujajo umetelnost starih mojstrov. A če vam je minimalizem ljubši, vas trendovska policija ne bo prišla oglobit. Že dolgo namreč velja, tako v modi kot v notranjem oblikovanju, da so trendi le v navdih in pomoč pri stilskih spremembah. Te pa si vsake toliko zaželi skoraj vsakdo med nami.