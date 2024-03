V Planici so navijači s poplavo slovenskih zastav še zadnjič pozdravili Petra Prevca v polni skakalni opremi. Z dogodkom za zgodovino slovenskega športa je sodelovala še narava, saj vremenska napoved pred začetkom skakalnega spektakla ni bila obetavna, nato pa se je Pero lahko poslovil v pravi zimski pravljici.

Vse do zadnjega je ostal zbran za svoje polete, saj je bil v slogu enega najboljših letalcev na smučeh, ki je prvi v zgodovini poletel čez 250 metrov, vse do konca v igri za mali kristalni globus v poletih. »Vesel sem bil, da so me pustili pri miru in me je prevzel skakalni naboj ter sem se prepustil ritmu tekme,« je svoj zadnji delovni dan opisal ​Peter Prevc. »Pred zadnjim skokom sem se zavedel, da je zdaj pa zares zadnjič. Takrat so me premagala čustva,« je opisal svoje občutke pred zadnjim poletom kariere, ki ga je ponesel do šestega mesta. »Še en zelo lep rezultat, ponosen sem, da sem se lahko poslovil na tak način,« je bil zgovoren Pero, ki se je zavedal vseh medijskih obveznosti in si je do vsake medijske hiše prinesel stol, se nanj usedel in sproščeno odgovarjal na najrazličnejša vprašanja.

Pogrešali bodo vodjo

»Danes ne bo ostalo nič drugega kot golaž,« je najstarejši od bratov Prevc zabaval novinarje in še ni mislil na to, ali si bo po petnajst letih vrhunske skakalne kariere privoščil kakšen poseben obrok. Ko so mu organizatorji pripravili poslovilno slovesnost, v kateri sta sodelovali tudi slovenski policija in vojska, so Prevca in vse njegove reprezentančne kolege prevzela čustva. »Edino pravilno, da so mu pripravili tak spektakel. Ponovno se je pokazalo, za kakšnega šampiona gre,« je bil nad slovesnim zaključkom navdušen v zadnjih letih najboljši Slovenec ​Anže Lanišek​, ki ga je letos od tega naziva oddaljila poškodba kolena. »Zapomnil sem si vsako njegovo besedo, ki mi jo je izrekel. Če je bila graja ali pohvala,« je z izbranimi besedami o velikem vzorniku govoril ​Lovro Kos. »Izgubil bom vzornika in cimra. A danes je njegov dan in naj on spregovori več,« je bil nasmejan ​Timi Zajc, ​ki na zadnji tekmi zaradi sobotnega padca ni nastopal. »Vse je celo in nič zlomljeno. Nekaj dni me bo še bolelo, a bo vse v redu z menoj,« je pomiril javnost glede svojega zdravstvenega stanja.

»Nisem vedel, da pripravljajo nekaj takšnega. Vsi so se zelo izkazali, sam pa sem zelo vesel, da sem se od njegovega slovesa poslovil z drugim mestom,« je pripomnil ​Domen Prevc, ki je bil na zadnji tekmi sezone najbolje uvrščeni Slovenec. Slovenski letalci so v nedeljo nosili posebne skakalne drese, saj so se pri enem od sponzorjev odločili, da si junaki njihov logotip prekrijejo z izbrano besedo v čast svojega vodje. Poklon mu je namenil Lanišek, borec si je nadel brat Domen, vzornik je pisalo na rokavu Lovra Kosa, Peter sam je imel napis šampion.

Vrtela se je le avstrijska himna

O vodji ekipe se je razgovoril tudi njegov glavni trener in nekoč sotekmovalec v reprezentanci ​Robert Hrgota.»Izgubili bomo velikega vodjo. Njegov profesionalni odnos je bil res nekaj posebnega, bil je pravi zgled vsem v ekipi.« Glavni trener, ki je svojo ekipo popeljal do drugega mesta v pokalu narodov, zadnji dan ni bil na trenerski tribuni, ampak je opravljal vlogo nosilca torb z oblekami za preoblačenje po skokih, ki navadno pripada fizioterapevtu Žigi Tavčarju. »Žare (Žiga Tavčar, op. a.) se je poslovil od ekipe in v prvi seriji je on dajal znak za skok. Odkar sva sodelovala, se nisva mogla zmeniti, čigavo delo je lažje. On pravi, da moje, jaz danes stojim za besedami, da njegovo. V drugi seriji je spuščal pomočnik Gašper Vodan, ki se prav tako poslavlja, Peru pa sta zamahnila Matjaž Polak in Jani Grilc,« je deljenje vlog in še dva slovesa v senci znotraj reprezentance opisal Hrgota. »Škoda, da takšnih, kot so Prevci, ne delajo več,« je bil čustven ​Jani Grilc, ki Petra pozna od mladosti, saj je z njim delal že v klubu Triglav Kranj.

Glavni trener je bil zelo zadovoljen s sezono, v kateri se je zmage razveselilo kar pet slovenskih orlov, a zadnja dva dneva v Planici Zdravljica ni donela. Na sobotni ekipni tekmi z zgolj eno serijo je Slovenija po padcu Timija Zajca morala priznati premoč le Avstriji. V nedeljo pa je Land der Berge, Land am Strome odmevala kar štirikrat zapored. Daniel Huber je bil že tisti, ki je v soboto odnesel slovensko zmago, v nedeljo je himno poslušal v čast svoje posamične zmage, z njo pa si je prav v zadnjem skoku prislužil tudi naziv najboljšega letalca sezone. Tega je s četrtim mestom izgubil Stefan Kraft, ki pa je še tretjič v karieri dvignil visoko v zrak veliki kristalni globus in ni bil prav nič razočaran. Avstrija je bila najboljša tudi v pokalu narodov. »Poznam jo že na pamet, a to je motivacija za naprej. Povsem zasluženo,« je o prevladi severnih sosedov dejal Hrgota. »Imam izbranega naslednika, a vse ob svojem času,« je o načrtovani predaji kapetanskega traku dodal Peter Prevc in sklenil: »Nekoč me je bilo strah trenutka, ko bo napočil konec, zdaj pa se naslednjega poglavja zelo veselim.« x

*** Zapomnil sem si vsako njegovo besedo, ki mi jo je izrekel. Če je bila graja ali pohvala. Lovro Kos, smučarski skakalec

Planica v številkah Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, letalnica, posamezno: 1. Huber (Avs) 487,7 točke (247 m, 242,5 m), 2. D. Prevc (Slo) 444,3 (233, 238), 3. Zniszczol (Pol) 438,1 (237, 237,5), 4. Kraft (Avs) 436,4 (230,5, 239,5), 5. Žyla (Pol) 424,9 (230, 240), 6. P. Prevc 422,4 (233,5, 226,5), 10. Kos 409 (231,5, 215), 25. Lanišek (vsi Slo) 352,8 (199,5, 208). Ekipna tekma: 1. Avstrija 803,8, 2. Slovenija (Kos, D. Prevc, Zajc, P. Prevc) 793,3, 3. Norveška 770,6, 4. Japonska 759,1, 5. Poljska 735,5, 6. Nemčija 726,6. Svetovni pokal – poleti, končni vrstni red (6 tekem): 1. Huber 429, 2. Kraft 426, 3. P. Prevc 382, 4. Zajc 296, 5. D. Prevc 270, 6. R. Kobajaši (Jap) 189, 16. Kos 99, 29. Lanišek 32, 36. Bartolj 10, 40. Mogel (vsi Slo) 4. Svetovni pokal – skupno, končni vrstni red (32 tekem): 1. Kraft 2149, 2. R. Kobajaši 1673, 3. Wellinger (Nem) 1488, 4. Hörl (Avs) 1140, 5. P. Prevc 1071, 6. Hayböck (Avs) 882, 9. Kos 792, 13. D. Prevc 663, 14. Lanišek 661, 16. Zajc 640, 51. Mogel 28, 58. Bartolj 10, 62. Jelar (vsi Slo) 7. Pokal narodov, končni vrstni red (38 tekem): 1. Avstrija 8149, 2. Slovenija 5142, 3. Nemčija 5022, 4. Norveška 4360, 5. Japonska 3275, 6. Poljska 2158.