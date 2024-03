Gala večer je Peter Prevc vodil sam, na njem so bili njegovi najbližji, prijatelji, smučarska družina in zvesti sopotniki, med katerimi smo bili tudi novinarji. Obudil je spomine na pot, ki jo je prehodil v svoji športni karieri. Ob tej priložnosti se je zahvalil za vso podporo, ki so jo mu izkazali. To je bil večer namenjen pogovoru, druženju in zabavi.