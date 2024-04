Nad osrednjih delom ZDA so o slabem vremenu, nevihtah in močnem vetru poročali že v petek, ko so nad Nebrasko in Iowo našteli kar 78 tornadov. Ločen vremenski sistem nad območje od severnega Teksasa in Oklahome do Missourija je v soboto povzročil še 35 tornadov. Ponekod je v le nekaj urah padlo 18 centimetrov dežja, pristojne oblasti pa so svarile tudi pred nevarnostjo poplav.

V Teksasu je bilo v nedeljo popoldne brez elektrike več kot 25.000 domov, v Oklahomi pa 19.000. Regija je sicer znana po pogostih in močnih tornadih, ki se pojavljajo spomladi. Kot izjemno redko pa vremenoslovci ocenjujejo njihovo tako veliko število na zaporedne dni.