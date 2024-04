Igralci Los Angeles so proti vratom nasprotnika sprožili 33 strelov, a bili pri vseh nenatančni. Medtem je Edmonton streljal 13 krat in enkrat zadel. Edini zadetek je dosegel Evan Bouchard v 12. minuti druge tretjine. Anže Kopitar je na letu prebil skoraj 20 minut proti vratom tekmeca je sprožil tri strele, a je ostal brez točke.

Oilers so v prejšnjih dveh sezonah vselej izločili kralje, ki tako na preboj v konferenčni polfinale čakajo vse od sezone 2013/14, ko so tudi osvojili zadnji naslov prvaka, drugega v eri Anžeta Kopitarja.

V končnici lige NHL so ekipe v vsej zgodovini 32-krat napredovale po zaostanku z 1:3 v zmagah, dvakrat je to uspelo tudi Los Angelesu, in sicer v letih 2014 proti San Joseju in 1989 prav proti Edmontonu.

Edmonton za napredovanje v konferenčni polfinale potrebuje le še eno zmago, to pa bo najprej iskal na peti tekmi na domačem ledu, ki bo predvidoma na sporedu v noči s srede na četrtek.