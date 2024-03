Slovenski šampion je znova pokazal svoje veličino, saj je zadnji polet opravil še na vrhuncu svojih moči. V petek je pred svojimi navijači slavil zadnjo zmago v karieri, v soboto je ekipo popeljal do drugega mesta, zadnji tekmovalni dan pa dosegel šesto mesto.

Kulisa njegovega slovesa je bila pravljična. Novozapadli sneg in jutranje sonce sta v dolino pod Poncami pripeljala navijače, ki so ob vsakem poletu nacionalnega junaka, ki je državo s svojimi vrhunskimi rezultati povezoval 15 let, pripravili izjemno vzdušje. Da je Pero pravi ljubitelj slovenskih src, se je pokazalo po koncu tekmovanja, ko so skakalni legendi organizatorji pripravili izjemno poslovilno zabavo. Če je običajno tekmovalno prizorišče takrat že napol prazno, je tokrat sleherni navijač, ki je prišel v Planico, ostal, da je lahko še zadnjič pozdravil svojega ljubljenca. Čustvom je podlegel tudi sam Peter Prevc, ki je v kratkem nagovoru skoraj zajokal in sprožil val čustev, ko so solze sreče in ponosa tekle v potokih.

Peter Prevc je sredi tekmovalnega leta malce presenetil s svojo naznanitvijo slovesa, a od tistega trenutka dalje, je še enkrat zakorakal v sam svetovni vrh. Pravi kapetan ekipe je sezono sklenil na petem mestu skupnega seštevka svetovnega pokala, kar je njegova četrta najboljša sezona kariere. Za slovensko ekipo A je odlična sezona, saj se kar pet tekmovalcev lahko pohvali z posamično zmago v svetovnem pokalu. Zlata ekipna kolajna na svetovnem prvenstvu v poletih je izpolnjen veliki cilj in na koncu drugo mesto v pokalu narodov. Neizpolnjen cilj je ostala le novoletna turneja. Skrb za prihodnost ob slovesu vodje ekipe vzbuja le dejstvo, da Slovenija niti enkrat v sezoni v svetovnem pokalu ni nastopila z dodatno kvoto skakalca, ki si jo je možno izboriti na tekmah celinskega pokala, slabi so bili rezultati tudi na domačem mladinskem svetovnem prvenstvu. Temu primerno je odreagiralo vodstvo panoge na Smučarski zvezi Slovenije, saj je za naslednjo sezono spremenila trenerski kader v reprezentanci B, ki jo bo na pota stare slave poskušal vrniti Goran Janus, ki je imel s svojim izjemnim motivacijskim pristopom tudi veliko zaslug, da je Peter Prevc v sezoni 2015/16 pometel s konkurenco.

Za spokojnost v ženski reprezentanci tudi skrbi družina Prevc. Mlada Nika je pri svojih 19 letih dokazala, da se ji po žilah pretaka šampionska kri. Že v domači hiši v Dolenji vasi ima toliko vzornikov, da je lahko od treh bratov pobrala najboljše in postala kraljica letošnje sezone. Kot zelo nezahtevna tekmovalka bo blestela tudi v naslednjih letih, medtem ko bosta Nika Križnar in Ema Klinec morali pokazati več konstantnosti in se v celoti posvetiti skokom, če se želita vrniti na sam vrh. Ženska reprezentanca pa ima tudi odlično zaledje, kjer izstopa mlada Tina Erzar, ki je postala mladinska svetovna prvakinja in je prepričljivo osvojila celinski pokal.