Iz Policijske uprave so sporočili, da je ogenj povzročil za več tisoč evrov škode, nihče pa ni bil poškodovan. Policisti incident še preiskujejo, vzrok požara trenutno še ni znan.

Požar so pogasili gasilci, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj dogodka. Z dosedanjimi ugotovitvami ogleda kraja požara in zbranimi obvestili so ugotovili, da sta iz do sedaj neznanega vzroka zagorela osebno vozilo in kombi, ki sta bila parkirana ob stanovanjski hiši. Policisti so z ogledom kraja kaznivega dejanja zavarovali sledi in nadaljujejo preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Ker požar uniči večino sledi, je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dalj časa, so opozorili na ljubljanski policijski upravi. Pojasnili so, da je za uspešno preiskovanje tovrstnih dogodkov ključno tudi pravočasno naznanjanje sumov in trezno ravnanje oškodovancev oziroma drugih ljudi. Ti naj namreč do prihoda policistov ničesar ne premikajo ali prijemljejo, da ne bi poškodovali ali uničili sledi, pri čemer so policisti poudarili, da naj se občani tega pravila držijo le, če ni ogroženo življenje ali premoženje večje vrednosti.