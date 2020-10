Pijan v škarje Resničnostni šov Ljubezen po domače, v katerem bližine željni pred kamerami iščejo partnerja, ob nedeljah zvečer pred zaslone zvabi ogromno gledalcev, četudi mnogi od njih ne upajo priznati, da ga spremljajo. Pred televizijo se je očitno mudilo tudi gorenjskemu dirkaču, čigar neprimerno vedenje za volanom so, šaljivo kot znajo le oni, na svojem profilu na facebooku opisali kranjski policisti. »Namesto da si je zabil žebelj v vozniško, bi lahko v miru pogledal Ljubezen po domače in počakal na taksi. Cenejše, varno in še bolj napeto,« so zapisali. Voznik je namreč pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil neverjetnih 133 ter še celo prehiteval v škarje. Spregledati pa ne gre niti tega, da je za volan sedel konkretno pijan. »Prosimo, ne,« so še dodali policisti, ki na tako nevarno početje nenehno opozarjajo.

Smeh na facebooku Upravitelj uporabniškega računa PU Kranj na facebooku ima res smisel za humor in podajanje (resne) vsebine na zanimiv način, s čimer te ne zbanalizira, ampak z njo doseže še širši krog ljudi. Pred dnevi smo tako izvedeli, da so kranjski policisti pomagali pri reševanju mucka na Primskovem, prometniki pa da so noč zatem v Predosljah s ceste spravili še malo večjo goro mišic – psa, ki so ga odpeljali v zavetišče. Dodana je bila še fotografija simpatičnega kosmatinca. »Še dobro, da ljudje takole ne izgubljajo kober in da krokodil (še) ni domača žival,« je znova nasmejal sledilce na družbenem omrežju. Dan kasneje je znova »udaril«. Te dni je ogromno Slovencev v nabiralnike spletne pošte dobilo sporočilo, v katerem jim pošiljatelj grozi z objavo intimnih posnetkov, ki da jih je dobil prek kamere računalnika. Javil se je 83-letni gospod iz doma za starejše: »Izsiljevalski mail z objavo samozadovoljevanja me je presenetil. Sicer pa to zame ni grožnja, prej reklama. Moja starost pove vse.« Tokrat so se od srca nasmejali kranjski policisti, ki so se 83-letniku poklonili za humor in razum.

Ovce na svobodi Izidor ovčice pasel, lepo žvižgal, lepo pel. Če bi pastir Izi v ponedeljek na Banjški planoti skrbel za svoje ovčice, se najverjetneje ne bi zgodilo to, kar se je. Nekaj minut, preden je ura odbila poldne, je namreč za zdaj še neznani storilec na pašniku prerezal devet žic mrežaste ograje električnega pastirja in tako na »svobodo« izpustil ovce. Prestrašene ovčice so se sicer zatekle le na sosednji travnik. Čeprav je nepridiprav povzročil za kakšnih sto evrov škode, ga lastnik ne bo sodno preganjal. Verjetno je srečen že samo, da so se izgubljene živali s sosedove bolj zelene trave kmalu vrnile domov.

Župnik ga je povozil, reševalec okradel Hrvaški policisti so obravnavali – milo rečeno – nenavaden primer. Po daljši preiskavi so ugotovili, da je 57-letnega pešca, ki je hodil ob cesti, povozil nekaj let starejši moški. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v bolnišnico. Nič posebnega, kajne? No, izkazalo se je, da ga je zaradi neprilagojene hitrosti s ceste v jarek zbil župnik, ki ga je pustil ležati v kanalu, policije ni poklical na pomoč, s kraja nesreče je pobegnil. Še vedno nič tako zelo posebnega? Hrvaški mediji pišejo, da so ranjenca, ko je bil ta v nezavesti, še okradli. Več kot 1500 evrov naj bi mu iz denarnice sunil eden od reševalcev. »To res ni bil moj dan,« je za hrvaške medije komentiral poškodovani.