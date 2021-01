Reševanje zamrznjenega laboda Gasilci te dni opozarjajo, kako nevarni so zaledenela jezera, bajerji, ribniki, ki vabijo drsalce in sprehajalce. Če led ni dovolj debel, se lahko kaj hitro pripeti tragedija. Kakor kaže, opozorila niso dosegla vseh, ki bi jih morala. Tako so ptujski prostovoljni gasilci ta teden iz ribnika v Prvencih s čolnom rešili zamrznjenega laboda. Kako se je ptič znašel v tako nezavidljivi situaciji, ni znano, a četudi je izvrsten plavalec, so mu gasilci zagotovo rešili življenje. Te čudovite ptice se večkrat znajdejo v težavah – mariborski policisti so pred kakšnim letom enega reševali s hitre ceste, kamor jo je mahnil kar brez vinjete. Njega in njegovega podobno radovednega pernatega kolega so ujeli in ju vrnili v varnejše okolje reke Drave. Pred le nekaj meseci pa so domžalski poklicni gasilci ponoči priskočili na pomoč labodu, ki se je v potoku zapletel v ribiški laks. Trnek je najverjetneje pojedel, laks si je ovil okoli glave in tac, še vedno pa lahko plaval, tako da so se gasilci namučili pri lovu s čolnom nanj. Na kopnem so ga nato osvobodili in ga spustili nazaj v vodo.

Obrnilo ga je na streho Opozarjanja na nevarno vožnjo pod vplivom alkohola in drog ni nikoli preveč. Mnogo takih incidentov se konča tragično, še več brez večjih posledic za udeležene, ki imajo v življenju očitno več sreče kot pameti. Enainšestdesetletni državljan BiH se je brezsramno pijan vozil po avtocesti, kranjski policisti pa so obravnavali še bolj vinjenega voznika, ki se je pri rdeči luči zaletel v avto pred sabo, nato pa pobegnil. Kar malce preveč pestro noč je imela italijanska voznica v Sežani, ki je najprej zapeljala na nasprotni pas, trčila v plastični otok na prehodu za pešce, le nekaj deset metrov naprej pa se je zgodba ponovila. Tudi ona ni čakala policistov, ampak se je odpeljala proti trgovinam, kjer so jo možje v modrem našli. V Ljubljani so policisti znova lovili mladeniča, ki jim ni želel ustaviti. Na Fužinah ga je zaradi hitrosti vrglo iz ovinka, zaletel se je v robnik in elektroomarico, avto pa je obrnilo na streho. Na srečo je bil 22-letnik le lažje poškodovan, se je pa izkazalo, da je vozil neregistriran avto z drugimi registrskimi tablicami brez vozniškega dovoljenja, najverjetneje pod vplivom mamil.

Ukradel 50 kilogramov mesa Na delu so bili tudi bolj ali manj spretni dolgi prsti nepridipravov. V okolici Novega mesta je moški s hiše ukradel zunanjo novoletno osvetlitev. Ali si je želel z lučkami pričarati (po)praznično vzdušje pri sebi doma, ni znano, ga je pa policija odkrila in okrasje vrnila lastnici. V bližini Šentjurja si je lačen tat za tarčo izbral prekajevalnico mesa ob hiši, iz katere je ukradel okoli 50 kilogramov mesa. Ljubitelja mesnin niso odkrili. So pa policisti v Grosupljem po neuspelem pobegu ulovili 26-letnika, ki je iz trgovine skozi zasilni izhod skušal v vozičku odpeljati za kakih 350 evrov mesnin. Izdal ga je alarm.

Kolački, da te kap Neverjetna zgodba prihaja iz Egipta, kjer so zaradi »nespodobnih« in »sugestivnih« kolačkov aretirali slaščičarko. Z genitalijami in spodnjicami okrašene kolačke so postregli na zabavi v prestižnem športnem klubu, iz katerega so že izločili članico, ki je praznovala rojstni dan. Pregon grozi vsem, ki so bili na zabavi. Fotografije so na spletu že sprožile val ogorčenja, saj naj bi šlo za omalovaževanje tradicionalnih vrednot. Mi pa samo dodajamo: kolački, da vas ni sram!