Prepir zaradi ključev Kot kakšna pokvarjena plošča policisti iz dneva v dan opozarjajo, kako nevarna je kombinacija alkohola in volana. A mnogi tega še vedno niso osvojili. Tako so kranjski policisti pred dnevi obravnavali kar dva prepira zaradi alkohola. V prvem je moški partnerici vzel ključe avta in se skušal pijan odpeljati, v drugem pa se je par iz enakega razloga sprl v javnosti, s tem da je ta drugi razmišljal korak dalje in ženski zaplenil še telefon, da ne bi mogla poklicati policije. Ni pa v enačbo vračunal varnostnika, ki ji je priskočil pomoč in obvestil može postave. Z njimi se ni prepiral, po opozorilu pa se je volanu odpovedal. Domov ga je peljala partnerica, kar bi ga tudi sicer, če ne bi bil tako »naporen«, so sporočili policisti in opozorili, da je tako vedenje izredno nespametno in nevarno.

Zadremal ob kolesu Preglobok pogled v kozarec, v tem primeru pa verjetno kar v steklenico, je bil krivec tudi za sobotno »nesrečo« kolesarja v Velenju. Ta je namreč sredi trga v osrčju mesta omagal in obležal ob kolesu, a ker mimoidoči niso vedeli, kaj je z njim narobe, so poklicali policijo. Ti so strokovno ugotovili, da je na hladnih tleh z zaprtimi očmi in rahlim smrčanjem počival močno pijan Poljak, pa še, da se je okoli prevažal – dokler mu je to pač uspevalo – z ukradenim kolesom. Tega so lastnici že vrnili. Kolesarska nesreča se je isti večer pripetila tudi v Piranu. Slovak, ki pa ni vozil pod vplivom alkohola, se je namreč med vožnjo zaletel v zid. Razlog? Kolo je bilo tako dotrajano, da je med vožnjo razpadlo. Zaradi lažjih poškodb so ga odpeljali v bolnišnico.

Voznica v svojem svetu V Pivki se zgodila neobičajna nesreča. Voznik tovornjaka je s spuščeno nakladalno klančino vozil vzvratno, pri čemer je na dogajanje za njim pazil spremljevalec. Med usmerjanjem prometa je v bližino pripeljala 71-letna domačinka, ki je očitno počela vse kaj drugega kot spremljala dogajanje okoli sebe. Moški jo je večkrat opozoril, naj vendarle ustavi, večkrat naj bi celo udaril po njenem avtu, a se ji vseeno ni uspelo pravočasno umakniti. Nakladalna klančina je zagrabila njen avto od spodaj in ga prevrnila na bok. Gospa se je lažje poškodovala, upamo pa, da bo v prihodnje malce bolj pozorna na zunanji svet.

Reševanje bajsaste podgane 2 Pred letom in pol smo pisali o reševanju podgane, ki se je z zaobljenim trebuščkom zagozdila v luknjo pokrova kanalizacijskega jaška. In ne boste verjeli – zgodba se je ponovila v isti državi, Nemčiji, a v drugem kraju. Prostovoljni gasilci so zavihali rokave, da bi nemočno žival, ki si je očitno že začela pridno kopičiti zaloge za zimo, čim prej rešili iz nezavidljive situacije. Po kratkem posvetu so se odločili, da bo najbolje, če podganin bajsast telešček skozi luknjo na prostost potisnejo s spodnje strani. Pretresena žival, ki je bila sicer svobode zagotovo nadvse vesela, je enega od svojih rešiteljev v »zahvalo« ugriznila v roko, pri čemer si je poškodovala zob. Odpeljali so jo k veterinarju, kjer so jo nahranili in ji dali protibolečinsko tableto za pomiritev. V Hollywoodu se menda že šušlja, da bodo o nesrečnem dogodku s pravljičnim koncem ustvarili film. Vodilna vloga naj bi se nasmihala podgani, glavnemu igralcu risanke Ratatouille.