Konji, lisica in mačka Poročila različnih policijskih uprav so se ta teden brala kot koroška pripovedka Mojca Pokrajculja. Najprej so policisti iz okolice Kranja po cesti lovili konje, ki so šli »mal po svoje«, na pomoč pa jim je priskočila kar hči enega od njihovih kolegov, da je z njimi počakala na prihod gospodarja živali. »Korenček danes verjetno odpade,« so se o »kazni« pobeglim pošalili policisti. V Šentjurju pri Celju je bilo še bolj pestro, saj je policijo obiskala radovedna lisička. Presenečenemu komandirju jo je sicer uspelo posneti, a jo je zvitorepka kaj hitro ucvrla stran. »Najverjetneje zato, ker je bila brez zaščitne maske,« so jo ošteli policisti in druge pozvali k varovanju zdravja. Šmarskim policistom pa je dan polepšala prijazna mačka z rumeno ovratnico in modrim zvončkom. »Scrkljanko« bi policisti z veseljem posvojili, a so prepričani, da potepuhko nekdo že pogreša. Morda prav Mojca iz pravljice?

Sosedi kamen v hrbet Prav nič pa se niso zabavali policisti, ki so priskočili na pomoč pri sporu med sosedama, v katerem so bile uporabljene tudi pesti. Sosedi sta se eno dopoldne srečali na hodniku stanovanjskega bloka v Podgradu. Mlajša, stara 67 let, je nemudoma začela žaliti dve leti starejšo, ta pa jo je zavrnila z opombo, naj bo vendarle tiho, in šla v svoje stanovanje. Očitno je potem nekomu razlagala, kaj se ji je na hodniku pripetilo, »opravljanje« pa je slišala ravno ta soseda s predolgim jezikom, kar pa ji ni bilo pogodu. Zato je šla za njo, ji v hrbet vrgla kamen, a ker tudi to še ni bilo dovolj, ga je pobrala, 69-letnico z njim večkrat udarila po glavi, potem pa še v roko in obraz. Gospa bo morala za svoje povsem »nedamsko« in obsojanja vredno obnašanje odgovarjati na sodišču.

Vožnja s sovoznikovega sedeža Kaj točno je rojilo po glavi 17-letniku, da se je septembra odpravil na tako nevarno vožnjo, ni jasno. Kakor tudi ne, komu na čast je posnetek svojega početja objavil na spletnem družbenem omrežju in si tako zabil žebelj v krsto. Mladoletnik se je na predrzno in brezobzirno vožnjo odpravil v okolici Slovenske Bistrice, med vožnjo je sedel na sopotnikovem (!) sedežu, od tam usmerjal volan, hitrost pa uravnaval s tempomatom. In ker če ni posneto, se zadeva sploh ne zgodi, je z zadnjega sedeža njegov prijatelj celotno zadevo dokumentiral, fanta pa sta na omrežju dobila celo več sto všečkov. Najstniku pa očitno ni padlo na pamet, da lahko policija posnetke ali fotografije z družbenih omrežij uporabi proti storilcu, torej proti njemu samemu.

Vlomilca v krznu Prav po filmsko sta nepridiprava vdrla v manjšo banko v Kaliforniji, ko sta se vanjo splazila skozi prezračevalni jašek. Njuno dramatično početje bi verjetno ostalo neopaženo, če ju ne bi skozi steklo z zunanje strani stavbe posnel mimoidoči. Kosmat tatinski par – na nočni pohod sta se namreč odpravila rakuna – je malce brkljal po pisarni, nato pa še kakšnih deset minut bežal pred »nevarnimi« uslužbenci lokalnega zavetišča. Po sledeh blatnih tačk so detektivi odkrili, da sta majhna bandita, ki sta že po naravi videti kot roparja iz kakšne risanke, najprej splezala na drevo in skočila v jašek, v banko pa priletela po nesreči, saj se jima je pod šapami vdrl strop. Denarja nista dobila, je bila pa dogodivščina zagotovo bolj zanimiva kot siceršnje nočno dogajanje, ki ga dvojica običajno preživi ob brskanju po smeteh.