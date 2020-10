Motil ga je semafor Ti čudni časi vse bolj vplivajo na ljudi. Na cestah je vse več pijanih voznikov – v Luciji so sredi popoldneva ustavili 70-letnika, mu zaradi opitosti za volanom začasno vzeli izpit in ga pridržali, a so ga že noč zatem še enkrat zalotili opitega v avtu, zaradi česar so mu ga zasegli –, policisti pa so zabeležili tudi nekaj neobičajnih kraj. V Lenartu je nekdo s pločnika ukradel prenosni semafor in baterijo (policisti mu sporočajo, da ni samo povzročil materialne škode, temveč bi se zaradi njegove nepremišljenosti lahko zgodila kaka tragedija), na Ptuju pa je nekdo vlomil v frizerski salon, iz njega ukradel dva računalnika in več različnega orodja za striženje. Kosmati časi so, ni kaj.

Pingvina bandita Prejšnji teden smo poročali o kosmatem tatinskem tandemu rakunov, ki je vdrl v banko, tokrat pa pišemo o pernati dvojici banditov povratnikov. Samca afriških pingvinov, ki v živalskem vrtu v nizozemskem Amersfoortu živita v istospolni skupnosti, sta znova udarila. Lani sta postala slavna, ko sta heteroseksualnemu paru ukradla jajce v upanju, da bosta končno postala starša. Pred nekaj dnevi pa sta dvema samicama izmaknila kar celo gnezdo. »Ukrasti jima ga je uspelo v trenutkih nepazljivosti tako živali kot ljudi,« so incident potrdili v živalskem vrtu. Dvojica je dominantna med tam živečimi 17 pingvini, najverjetneje pa se jima tudi tokrat ne bo uresničila želja po starševstvu, saj sta si prilastila po vsej verjetnosti neoplojeni jajci homoseksualnega para pingvink. Vendarle pa vztrajno pazita nanju in se na straži ob gnezdu izmenjujeta.

Skupaj ju je držal selotejp Poljski in ukrajinski voznik se nista kaj veliko obremenjevala, ko se je enemu od njiju pokvaril kombi. Drog za vlečenje sta pritrdila kar na vlečno kljuko, na drugi strani pa ga ojačala z lepilnim trakom, po domače – s selotejpom. Nad hitro rešitvijo v slogu animiranih »strokovnjakov« za hišna opravila Pata in Mata iz A je to ali iznajdljivega MacGyverja policija ni bila pretirano navdušena, zato je dvojico sredi avtoceste izločila iz prometa. Ker sta poleg tega še močno presegla težo s tovorom (namesto dovoljenih 3500 sta presegla 9000 kilogramov), sta dobila 2240 evrov kazni, ki sta jo takoj plačala.

Namesto mačka prepovedan tiger Skoraj teden dni je lastnica po Ljubljani iskala pobeglega velikega tigrastega mačka pasme savannah, ki je pobegnil od doma v Sostrem. Poldivji maček Piccollo, pasmo so namreč razvili iz afriške divje mačke serval, je (rahlo) popadljiv in prava sreča je, da se med njegovim pohajkovanjem po ljubljanski divjini – v torek so ga našli – ni zgodila kakšna tragedija. Sta pa v zaporu pristala Francoza, ki sta mislila, da za 6000 evrov kupujeta prav to pasmo domačega ljubljenčka, a sta se uštela. Na spletu sta našla oglas, teden dni kasneje pa že dobila pošiljko, a z napačno vsebino – namesto mačke sta prejela mladiča sumatranskega tigra. Tega je v Franciji in zagotovo še kje drugje prepovedano imeti doma. Policisti so v dve leta trajajoči preiskavi prijeli devet oseb, kupca kmalu izpustili iz pripora, tigra pa predali v oskrbo primernemu društvu za zaščito živali. Sumatranski tiger je kritično ogrožena vrsta, ki živi le na Sumatri, v divjini naj bi bilo le še kakih 400 primerkov.