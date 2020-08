Dobil jih je po nosu Se še spomnite tistega opozorila: preden skočiš v vodo, vedno preveri njeno globino, da se, kakopak, ne zgodi kaj tragičnega? Malo predrugačen nasvet bi pred dnevi prišel še kako prav 62-letniku na Senovem, ki je poklical policijo in potožil, da je pretepen. Na kraju dogodka so izvedeli, da se je »žrtev« nedostojno vedla do neke ženske, kar je tako razjezilo njenega 38-letnega znanca, da je moškega dvakrat udaril. In to tako zelo, da so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili zlomljen nos in rebro. Seveda nasilje nikoli ni rešitev, a saj veste – včasih pač požanješ tisto, kar si prej posejal. Sploh če si to počel zelo pijan. Za zaključek torej: preden žališ koga, nujno preveri, ali je v bližini kdo s trdo pestjo in rahlimi živci.

Izdala ga je “truga” Polne roke dela so imeli tudi gorenjski policisti. Minulo soboto so ustavili tujca, ki se je naokrog vozil z modro in rdečo utripajočo lučjo na avtu. Ker je ob tem prehitro vozil in storil še nekaj drugih prekrškov, si je prislužil več sto evrov globe. Policisti so nam zaupali, kaj je bil eden od dejavnikov, ki so tujca izdali – na strehi avta je imel kovček za prtljago, ki pa ni ravno standardna policijska oprema.

Namesto čolna na kopno marica v morje Nemalo smole so imeli pred dnevi rovinjski policisti, ki so skušali iz morja na kopno izvleči policijski gumijasti čoln. Akcija se je končala klavrno, saj se je okopal tudi njihov kombi. Po pisanju hrvaških medijev so se ob neobičajni policijski operaciji prav pošteno zabavali obiskovalci plaže pri Balah, ki so policistom nezgodo morda celo malce privoščili (»Prav jim je, kaj pa nam pišejo kazni!«). Na istrski policijski upravi so nesrečni incident potrdili in zapisali, da je marica v morje počasi spolzela po mokri klančini. Policistom je na pomoč priskočil lastnik traktorja, ki je vozilo in čoln izvlekel iz morja. V nezgodi ni bil nihče poškodovan, je pa morda malce trpel ponos mož v modrem.

Lopova zašil pasji kakec Nemška nepridiprava sta se znašla v pravem dreku. Metaforično in čisto zares. Zabavna zgodba, ki pa je tatovoma na obraz narisala bolj grenak nasmešek, se je odvila v Hamburgu. Lopova sta poskušala vlomiti v hišo, a jima v prvo ni uspelo, v drugo pa, saj se nista pustila odgnati brez plena. Lastnica ju je zasačila in poklicala policijo. Pretirano težkega dela niso imeli, mladeniča so na osnovi odličnega opisa prič kmalu ulovili ter pri njiju našli denar. A kako so vlomilca povezali s krajem zločina? S pasjim kakcem. Starejši nepridiprav je namreč pred prvim poskusom vloma nedaleč stran stopil v drekec, v katerem je pustil popoln odtis svojega čevlja. Na balkonu hiše, v katero je vlomil, je ukradel brisačo in si čevelj zelo slabo očistil. Ko so ga prijeli, je bil še vedno umazan, primerjava z odtisom pa je pokazala na ujemanje. »Ne zgodi se prav pogosto, so pa tatovi tako neumni,« so komentirali hamburški policisti, ki vendarle poudarjajo, da morajo skrbniki psov pobirati njihove iztrebke. Četudi ti tu in tam razrešijo primer.