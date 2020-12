Iz ognja rešili psa Zlata vredni so ti naši gasilci. Mariborski poklicni so s pomočjo kolegov iz lokalnega prostovoljnega društva pred dnevi gasili požar v hiši v Pekrah. Med preiskavo prostorov so naleteli na negibnega psa in se nemudoma podali v akcijo. Odnesli so ga iz močno zadimljenega prostora, ga na prostem oskrbeli s kisikom in ga predali stanovalcem. Da vsako življenje šteje, kažejo tudi policisti iz San Francisca, ki so se odzvali na prijavo o glasnih krikih iz ene od ulic. Izvor dramatičnih zvokov so našli na drevesu, v katerem se je zataknil dokaj nerazpoložen mladič rakuna. Na pomoč so mu priskočili gasilci, po uspešno izvedeni akciji se je žival zadovoljno in hvaležno stisnila k svojemu rešitelju ter pozirala za nekaj fotografij. Simpatičnemu, a zaradi ostrih krempljev za človeka izredno nevarnemu kosmatincu so nadeli intervenciji primerno ime – Nada.

Kepe »z neba« Pester teden so imeli tudi slovenski policisti, ki so preganjali tako »zimske« nepridiprave kot različne vlomilce. V Kranju so v nedeljo popoldne raziskovali zagonetko, zaradi katere je na enem od avtov nastala škoda. Ne, ne gre še za eno grozljivko leta 2020, pri čemer bi na avte z neba padale ledene krogle, temveč sta z nadvoza avtoceste vozila spodaj s sneženimi kepami ciljala najstnika. Čeprav se morda zdi kot nedolžna zabava, ogrožanje prometa s sneženimi kepami, ki s take višine nad avte letijo z veliko hitrostjo in močjo, ni prav noben hec. Kakor tudi ne plen tatov, četudi se nam ob kakšnem usta raztegnejo v nasmešek. V Ljubljani je nekdo iz kleti ukradel bučno olje (drugih reči se ni dotaknil), v Kočevju mesnine, Logatčanu so med hišno preiskavo našli ukradene čebelje panje, v okolici Litije pa je nekdo vlomil v počitniško hiško, iz nje odnesel pločevinke piva (koliko, policija ni sporočila) ter cev za zalivanje vrta. Ljudje si očitno že kopičijo jestvino in pijačo za bližajoča se praznovanja.

Drag hrup December je čas za pesem, ples, veselje. A le do neke mere. Pretiravanje bo kaznovano. Tako so policisti prejšnji konec tedna v Kamniku obiskali 42-letnika, prijavljenega zaradi povzročanja hrupa. Ker so ga (sosedi) v preteklosti že večkrat prijavili zaradi nevzdržne glasnosti, so šli tja opremljeni z nalogom za hišno preiskavo. Zasegli so mu kar 19 kosov avdio- in videonaprav, mu napisali kazen in ga še pridržali. Moški je bil hrupen skupaj s svojim nekaj let mlajšim prijateljem, ki pa si je zaradi kršenja odloka v času epidemije prav tako prislužil kazen. Ta jo je, v primerjavi s Filipincem, o katerem smo brali ta teden, odnesel zelo dobro. Tajvanske oblasti so ga namreč za kršenje karantene kaznovale nenormalno ostro. Zaposleni v hotelu, v katerem je ta čas bival, so ga namreč prek kamer zasačili, kako si je med sprehodom po hodniku pretegnil noge in se vrnil v sobo. Za zgolj osem sekund trajajoč »izlet« ga je policija kaznovala s skoraj 3000 evri.

Vrnite nam bordele! Zanimiva zgodba, povezana z novim koronavirusom, prihaja z druge strani Atlantika. Alice Little, samooklicana najbolje plačana prostitutka v ZDA, zaradi onemogočanja dela in izpada dohodkov (milijon dolarjev na leto) toži zvezno državo Nevado, s čimer jo hoče prisiliti k ponovnemu odprtju javnih hiš. Prepričana je, da guverner z zaprtjem diskriminira zakonite spolne delavce (masažni saloni so odprti), obenem pa jih je izpustil tudi iz vseh paketov pomoči. A mu njena tožba ne krajša noči. Na njegovem prednostnem seznamu je najprej ponovno odprtje šol, šele potem se bo ukvarjal z bordeli, ji je sporočil.