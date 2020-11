Raketa na gorenjski avtocesti V slogu znamenitega »Ali je to ptica? Ali je to letalo? Ne, to je Superman!« so se gorenjski vozniki spraševali ob norem dirkaču, ki je po gorenjski avtocesti pri Vrbi sredi popoldneva divjal z neverjetnimi 289 kilometri na uro! »Smo mislili, da Elon Musk testira kakšno novo raketo, pa je bil 'samo' M6, ki nekako 'pada' na policijske škode,« so se pošalili policisti. »Seveda se je bavarija hotela izogniti, a šofer ni računal na to, da danes dela 'sokolovo oko',« so v edinstvenem slogu incident opisali kranjski policisti. In čeravno je bila avtocesta prazna, to v ničemer ne zmanjšuje pomena nevarnega dejanja voznika, ki v primeru nepredvidljivega trenutka ne bi imel prostora in časa za odziv. Voznik je namreč pri tej hitrosti v eni sekundi prevozil kar 80 metrov! »To je 'izstrelek', ki lahko ob nesreči poleti kamor koli in na katero koli stran ter povzroči tragedijo,« so resni na policiji, kjer ponavljajo, da avtoceste nikakor niso namenjene napenjanju mišic.

Tako pijan, da ni vedel, kje je Po spletu že leta kroži posnetek »Ta prav Sloven'c«, v katerem na neki čagi, študentskem žuru, kmečki veselici konkretno opit mladenič s slamnikom na glavi novinarki na vprašanje, kam zdaj gre, odgovori: »Ne vem točno, ker sploh ne vem, kje sem.« In prav nanj smo se spomnili ob prebiranju poročila štajerskih policistov, ki so neko popoldne v Majšperku ustavili 41-letnika iz Ljubljane, ki je bil na poti v Lenart. Moški je bil tako pijan, da se sploh ni zavedal, kje je, prav tako mu je bila uganka, kako je prišel do Majšperka in zakaj. Pridržali so ga do streznitve, dobil pa je tudi kazen, ker v javnosti ni nosil maske in je brez dovoljenja prehajal med občinami. In samo še to – opiti vozniki so vse prej kot smešni, da ne bo pomote. Gre za smrtno nevarno početje.

Še drugič po telefone Nepridipravi so že drugič v nekaj letih vlomili v trgovino s tehničnim blagom v Lendavi in odnesli za kakih 40.000 evrov telefonov. Udarili so prvo noč po ponovnem odprtju trgovine, v njej pa so vlomilci pustili pravo razdejanje. Kljub sproženemu alarmu jim je uspelo pobegniti pred prihodom policije. Tudi v prvem ropu pred sedmimi leti so odnesli za več deset tisoč evrov blaga, je bil pa tisti rop veliko bolj filmski – skozi strešno okno so se v trgovino namreč spustili po vrvi, na tak način pa prišli tudi ven. Policija je takrat storilce iz Romunije prijela.

Hrt, polha in Đoni Najlepši del službe policistov je pomagati ljudem, skoraj enako toplo pri srcu pa jim je, ko na pomoč priskočijo živalim. Ljubljanska prometna policista sta prejšnji konec tedna na Zasavski cesti opazila prestrašenega hrta, ki je deloval izgubljen. Z nekaj truda sta ga ulovila, ga pomirila, potem pa predala skrbnici, ki je s svojo telefonsko številko nemudoma okrasila kužkovo ovratnico. Življenje so pred kratkim kranjski policisti rešili polhoma, ki sta padla v sod. »Kar fejst ugrizne. Ampak naj mu bo. Srečno, polhec,« so napisali ob posnetek reševalne akcije. Pestro leto pa imajo tudi gorski reševalci in mačke, saj so ljubljanski gorski reševalci postali že pravi specialisti za reševanje kosmatink z dreves. »Maček Đoni je bil letos že tretji,« so pristavili. Morda bi bilo v teh hudih časih vredno razmisliti o omejitvi gibanja tudi za živali.