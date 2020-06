Lisička, konji in majhni kužki Niso vse lisice zvite zveri, kot pravi slovenska narodna, vsaj ne ta, ki se je pustila ujeti moškima iz Tabora. Žalski policisti so ju zalotili z dolgocevnim orožjem v rokah. Nista bila lovca, sta pa na travniku ob gozdu v past ujela dvomesečno lisičko. Bila sta na poti nazaj, da jo ustrelita z močnejšo puško. Policisti so jima jo zasegli, lisičko izpustili iz kletke, njiju pa ovadili zaradi suma nezakonitega lova. Malce bolj so se zabavali kranjski policisti, ki so se znašli sredi dirke »Tour the Gorenjska«, kot so se sami pošalili ob objavljenem videu. Štiri ubežnike, ki so po cesti galopirali v elegantnem tempu, so nadzorovali z varne razdalje, obenem pa umirjali promet, da se konjem ne bi kaj zgodilo. Policija je pred dnevi objavila še video najmanjših »pomočnikov«, desetih mladičev nemškega ovčarja. Mesec dni stare kepice so posneli med kosilom, njihovim najljubšim delom dneva. »Mama pravi, da moramo pridno jesti, da bomo hitro zrasli,« so zapisali o kužkih z oddelka za šolanje službenih psov. Vsi radovedno raziskujejo okolico, se igrajo, drugi pa že znajo pokazati zobe: »Zlasti ob gneči pri posodi za hranjenje. Grrr.«

Drevesa ukradli, sladoleda ne Tatovi niso izbirčni, opozarjajo novogoriški policisti, zlasti v primerih koles, saj nič kaj ne dajo na vrednost in znamko prevoznega sredstva. Najpomembneje je, da je podvig čim enostavnejši in jih pri njem ne zasačijo. Izbirčni pa niso niti pri tem, kaj skušajo izmakniti. Tako so v Semiču policisti obravnavali tatvino sedmih gabrov, v Novi Gorici pa sta sladkosnedna nepridiprava ostala praznih rok. Okoli treh ponoči sta na bencinskem servisu skušala vlomiti v hladilno skrinjo s sladoledom, a sta bila pri tem neuspešna. Sladoleda nista dobila, kazen pa verjetno bosta.

Maščevalna gospa nad varnostnika Krize potegnejo iz ljudi najboljše. A tudi najslabše. Iz izolacije so nekateri prišli poduhovljeni, pomirjeni, v stiku s svojim notranjim bistvom, drugi razjarjeni, jezni na ves svet. V katero od skupin sodi 58-letna gospa, ki je v nekaj urah napadla dva varnostnika, se odločite sami. Na pomoč je zaradi težav s stranko policiste najprej poklical varnostnik iz trgovskega centra v Krškem. Gospa mu je zagrozila, da mu bo poškodovala avto. In obljubo je držala. Moški je namreč po službi odkril poškodbe na barvi svojega vozila. Gospe to ni bilo dovolj. Kaki dve uri pozneje so jo zaradi kršenja reda in miru obravnavali v drugem trgovskem centru in tudi tam ni bila zadovoljna z delom varnostnika. Svoje nestrinjanje je kazala zvočno in verbalno v obliki kričanja in zmerjanja. V spor so posegli še policisti, ki so ugotovili, da je varnostnik pravilno ukrepal proti skupini razgrajačev, ki je v trgovini razbijala in premikala inventar. Pospremil jih je ven, gospa pa je v nestrinjanju v njegov hrbet zalučala neki predmet.

Pijan in žaljiv v predoru Dajmo vsi družno in na glas – alkohol in vožnja ne gresta skupaj! Premalokrat je to slišal ali pa vsaj ignoriral opozorila voznik, ki mu je v nedeljo nekaj pred polnočjo preglavice povzročal trojanski predor. S skoraj 1,5 promila alkohola v krvi mu ni uspelo voziti po sredini prometnega pasu, trčil je v robnik, avto je začelo zanašati po cesti, nato pa je večkrat trčil v steno. Na srečo se je incident končal zgolj z nesrečo, materialno škodo, pridržanjem in kaznijo, ne pa tragično. Nespameten in konkretno »nadelan« voznik je bil celo tako nadut, da se je žaljivo vedel do policistov.