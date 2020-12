Pozabil, kje je parkiral Slovenski policisti so ta teden obravnavali nekaj nenavadnih prijav kaznivih dejanj. V Kranju so moškemu pomagali iskati ukraden avto, a so, ko so ga s skupnimi močmi našli, ugotovili, da sploh ni bil ukraden. Lastnik je le pozabil, kje ga je parkiral. Velenjski policisti pa so v začetku tedna obravnavali malce poseben vlom. Neznani storilec je namreč vstopil v odklenjeno klet hiše, kamor ga je lastnica zvečer (nevede) zaklenila. Ponoči je moški prežagal več lesenih letev in pobegnil iz »zapora«, s sabo pa odnesel več kosov električnega orodja in nekaj hrane. V Celju je isto noč vlomilec iz kleti bloka ukradel stojalo za novoletno jelko in lučke za okrasitev. Kje bo dobil smreko, ni jasno. Nekaj dni kasneje pa je nekdo iz lokala v Ločah ukradel dva hladilnika in ledomat. Priprave na decembrske žure?

S skuterjem v graben Pestro je bilo tudi dogajanje na cesti. Kot smo že poročali, so policisti v nedeljo zjutraj lovili 20-letnika, ki je bežal pred njimi, sčasoma zapeljal na travnik, jih zmerjal, enega od njih pa za povrh še ugriznil v roko. Nič kaj presenetljivo je mladenič vozil pod vplivom drog. Kakšen dan kasneje so se podali še v lov za moškim na skuterju, ki jih je prav tako ignoriral. Pri srečanju s patruljo je obrnil in se odpeljal stran, nato pa zapeljal v graben, kar – predvidevamo – ni bila načrtovana pot njegovega potovanja. Ob prijetju je tudi on vpil, žalil policiste in ni želel razkriti, kdo je. Sčasoma so ugotovili, da je star šele 16 let. Tako mlad, pa že kršitelj številnih predpisov.

Sam se je izdal Policisti imajo kdaj tudi kanček sreče, nepridipravi pa ravno toliko smole. Tako je bilo tudi v primeru 36-letnega Novogoričana, za katerega se je izkazalo, da si je sam največji problem (kot prepeva naši redakciji ljub Vlado Kreslin). Policisti so med nadzorom namreč opazili, kako je moški v zabojnik za smeti odvrgel večjo plastično vrečo, iz katere je močno smrdelo po konoplji. V smeteh so našli več kot pol kilograma rastlin in njihovih delov, pa tudi naprave in pripomočke za gojenje konoplje. Po preiskavi njegovega avta in poslovnega prostora so odkrili laboratorij, na osnovi česar so proti moškemu podali kazensko prijavo. Če nas drugi ne potisnejo v d..k, se pa včasih kar sami, kajne?

En spal sredi ulice, drugi čofnil v morje Tudi hrvaški policisti imajo veliko dela. Kazensko so ovadili 47-letnika, ki je prejšnji teden pijan zaspal v prižganem mercedesu na eni najbolj prometnih ulic v Zagrebu. Moški bi zaradi okužbe z novim koronavirusom moral biti v karanteni. Konec tedna pa je delo zadrskim možem postave naredil 31-letnik, ki je prav tako vozil pijan, zaradi neprilagojene hitrosti pa izgubil nadzor nad vozilom in s še tremi sopotniki pristal v morju. Dva od sopotnikov so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico.