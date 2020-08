V seriji tvitov je Kira Jarmiš, tiskovna predstavnica Alekseja Navalnega, zapisala, da je bila z Navalnim na letu iz Tomska v Sibiriji v Moskvo, ko je Alekseja nenadoma obšla huda slabost. Po zasilnem pristanku letala v Omsku je bil prepeljan v tamkajšnjo bolnišnico, od koder poročajo, da je njegovo stanje zelo resno. »Domnevamo, da je bilo nekaj vmešano v njegov čaj, saj je to edino, kar je zaužil od jutra,« je tvitnila Jarmiševa in dodala, da zdravniki pravijo, da se strup v vroči tekočini zelo hitro absorbira v telo. Pred poletom je Navalni v letališkem lokalu spil čaj, že kmalu po vzletu pa se je njegovo počutje naglo poslabšalo. Sanitarna inšpekcija že preiskuje lokal, policija pa preverja letališke varnostne kamere. Zdravniki sicer še niso uradno potrdili, da gre za zastrupitev.

Na novico se je že odzval tudi Kremelj, ki Navalnemu želi »karseda hitro okrevanje«, je zapisal Putinov tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov. Dodal je še, da Navalnega zdravijo »najboljši zdravniki«. Jarmiševa je na svojem twitter profilu izrazila močan dvom glede slednjega, saj da v Omsku ni na voljo opreme za toksikološke analize, osebnemu zdravniku Navalnega iz Moskve pa da ni dovoljen vstop.

“Človek, ki se ga Putin najbolj boji”

Navalni, ki ga je Wall Street Journal pred leti označil za »človeka, ki se ga Putin najbolj boji«, je bil zaradi svojega aktivizma že večkrat zaprt in napaden. Nazadnje lani poleti, ko je zaradi organizacije protivladnega protesta prestajal 30-dnevno zaporno kazen. V zaporu je doživel močno alergijsko reakcijo na neznano snov, kar je sprožilo sum na zastrupitev, saj česa podobnega dotlej ni doživel.

Svet je nanj postal pozoren pred dobrim desetletjem, ko je začel pisati blog, v katerem je razkrival korupcijo v ruskem političnem vrhu. Kasneje je prešel na youtube in twitter, kjer mu sledi več milijonov ljudi. Na družbenih kanalih redno objavlja dokumente in videoposnetke z dokazi koruptivnih dejanj, hkrati pa poziva k uporu. Po domala vsakih protivladnih demonstracijah svet obkrožijo fotografije aretacije Navalnega. Njegova kandidatura na zadnjih predsedniških volitvah je bila zaradi ene od tovrstnih pogojnih obsodb onemogočena, čeprav je zbral zadostno število podpisov.

Kritiki Vladimirja Putina, ki se drznejo javno izpostaviti, običajno ne dočakajo prav visoke starosti. Eno odmevnejših svaril, kaj se zgodi, če si drzneš priti navzkriž z ruskim predsednikom (in o njem veš kakšno stvar preveč), je zgodba Aleksandra Litvinenka, nekdanjega tajnega agenta naslednice KGB, ki se je ob koncu tisočletja sprl s svojimi nadrejenimi, nato pa po seriji aretacij z družino prebegnil v Veliko Britanijo, kjer postal glasen kritik Putinovega režima, obenem pa je delal kot svetovalec britanske obveščevalne službe ter pisal kolumne in knjige. V eni od njih je obelodanil, da za bombnimi napadi na blokovska naselja v Moskvi leta 1999 niso bili čečenski uporniki, pač pa ruska tajna služba, kar je Putinu pomagalo k vzponu na položaj predsednika vlade. V drugi knjigi je Putina obtožil, da je naročil umor novinarke Ane Politkovske. Slednjo so po več neuspelih poskusih zastrupitve našli s prestreljeno glavo pred vhodom v njeno hišo oktobra 2006, le poldrugi mesec preden je bil zastrupljen 44-letni Litvinenko. Strup, ki je povzročil večdnevno trpljenje z vnaprej znanim izidom, je bil najverjetneje v čaj podtaknjeni radioaktivni plutonij 210.

Da je igranje s strupi še vedno zelo aktualno, kaže predlanski primer Pjotra Verzilova, umetnika, ki je tesno sodeloval z aktivistkami v skupini Pussy Riot. Brez hitrega zdravljenja v berlinski bolnišnici bi zaradi zastrupitve verjetno umrl. Tovrstna nenadna slabost je pred leti obšla še enega Putinovega kritika. Politik Vladimir Kara Murzase je po zastrupitvi leta 2015 in še eni dve leti kasneje izvlekel, zgodba pa se je bistveno slabše končala za njegovega prijatelja, kritika Kremlja,Borisa Nemcova, ki je umrl pod streli atentatorja. Daleč največ medijske pozornosti je bila deležna zastrupitev ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije v Salisburyju predlanskega maja. Rusa so nezavestna našli na klopi v mestnem parku. Izkazalo se je, da sta bila zastrupljena z v nekdanji Sovjetski zvezi razvitim živčnim strupom novičok. Medtem ko smo bili v naslednjih tednih in mesecih priča zaostrovanju odnosov Zahoda z Rusijo in uvajanju sankcij, sta nekdanji ruski vohun, ki je v svoji pestri vohunski karieri delal za mnoge delodajalce, tudi MI6, in njegova hči okrevala v bolnišnici. Zadnja novica glede zastrupitve je, da sta napad oba preživela. Oba imata novo identiteto in živita neznano kje.