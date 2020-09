Kritik Kremlja je zbolel avgusta po vkrcanju na letalo v Sibiriji, kjer so ga sprva tudi zdravili, kasneje pa prepeljali v Berlin. Nemčija trdi, da so Navalnega zastrupili z živčnim strupom novičok, medtem ruski zdravniki trdijo, da niso odkrili nobenih sledi strupa.

Sibirska prometna policija, ki preverja, kje se je Navalni gibal, je po poročanju AFP v izjavi sporočila, da Rusija pripravlja prošnjo, da bi njeni pripadniki in strokovnjak imeli vpogled v nemško preiskavo domnevne zastrupitve. Ruski predstavniki bi namreč lahko Navalnemu, ki se je nedavno zbudil iz kome, postavili dodatna vprašanja in bili prisotni, ko bi nemški strokovnjaki vodili preiskavo.

Zaradi incidenta so številne države in mednarodne organizacije pozvale Rusijo, naj izvede temeljito in transparentno preiskavo, če se želi ogniti sankcijam. Rusija sicer še ni odprla kriminalistične preiskave, saj trdi, da njeni zdravniki niso našli dokazov o zastrupitvi.

Sibirska prometna policija trenutno preiskuje, kaj se je zgodilo in v petek objavila prve ugotovitve. Odkrili so, kje se je gibal, kaj je jedel in pil. Po njihovih informacijah je pil tudi vino in alkoholni koktajl. Potrdili so, da je obiskal kavarno na letališču, kjer naj bi po domnevah podpornikov Navalnega zaužil zastrupljen čaj.

Policija je še sporočila, da je zaslišala vse, ki so bili ob Navalnem, z izjemo Marine Pevčih, ki prebiva v Veliki Britaniji. Trenutno zbirajo tudi podatke o vseh potnikih, ki so bili na letalu, na katerem je Navalni zbolel.

Rusija je večkrat očitala Nemčiji, da se ni odzvala na njihove prošnje glede vpogleda v zdravniške izvide, ki predstavljajo dokaz, da je bil Navalni zastrupljen z novičokom. Ruski zdravniki so sicer sporočili, da so kljub temu, da niso našli dokazov o zastrupitvi, Navalnega zdravili s protistrupom za novičok, ki so ga kasneje uporabili tudi berlinski zdravniki.