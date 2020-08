»Gre za bolnika, ki je bil zelo verjetno zastrupljen,« je povedal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert. »Obstaja sum, (...) da je nekdo zelo hudo zastrupil gospoda Navalnega,« je dodal. V nedavni ruski zgodovini je bilo že več primerov zastrupitev, tako da svet ta sum jemlje zelo resno, je izpostavil Seibert. Tudi privrženci 44-letnika sumijo, da je bil ta zastrupljen, in sicer s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo.

Ruski zdravniki so sicer konec minulega tedna izključili zastrupitev. Trdijo, da je ruski opozicijski politik padel v komo zaradi motnje v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi. S tem naj bi se po navedbah zdravnikov v bolnišnici v Omsku strinjali tudi nemški zdravniki, ki so ga tem pregledali.

Navalnega so v soboto s posebnim letalom prepeljali na zdravljenje v priznani berlinski kliniki Charite. Vodja nemške nevladne organizacije Cinema for Peace, ki je organizirala prevoz, Jaka Bizilj je v nedeljskem pogovoru za nemški tabloid Bild izrazil prepričanje, da bo Navalni preživel. »Po mojem mnenju je ključno vprašanje, ali bo to preživel brez posledic in še naprej igral svojo vlogo,« je dejal filmski producent. »Če bo preživel brez posledic, kar vsi upamo, ga na političnem prizorišču zagotovo ne bo najmanj mesec ali dva,« je dodal.

Tiskovna predstavnica ruskega politika Kira Jarmiš je bila danes presenečena nad izjavami Bizilja. Pri tem je poudarila, da nihče nima dostopa do informacij o zdravstvenem stanju Navalnega, sploh pa ne ljudje izven njegovega družinskega kroga. »Trenutno ni novih podrobnosti o Aleksejevem zdravju. Vse prosimo, naj bodo potrpežljivi in naj se ne odzivajo na neresnične izjave,« je dodala. Potrjene informacije lahko posredujejo zgolj zdravniki ali ona, je dodala.