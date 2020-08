Ruski politik Aleksej Navalni še naprej leži v komi v bolnišnici sibirskega mesta Omsk. Družina enega najbolj glasnih ruskih kritikov Putina ne zaupa zdravniškemu osebju, zato si prizadeva Navalnega preseliti iz bolnice v Omsku v oskrbo zdravnikov izven Rusije. Pomoč sta včeraj ponudili Francija in Nemčija, nemško zdravniško letalo pa je danes zjutraj že pristalo v Omsku. Rusko zdravniško osebje medtem kljubuje željam družine in vztraja, da Navalni ni pripravljen na potovanje. Hkrati nočejo razkriti izvidov dosedaj opravljenih preiskav. Družina Navalnega sumi, da je bil opozicijski politik zastrupljen, zdravniško preprečevanje selitve v tujino pa označujejo za poskus onemogočanja zdravljenja. Pri organizaciji letalskega prevoza Navalnega v Nemčijo je sicer sodeloval tudi slovenski filmski producent in ustanovitelj nemške nevladne organizacije Cinema for peace foundation Jaka Bizilj.

Zdravnik Navalnega v sibirski bolnici Aleksander Murahovski je danes sicer povedal, da se je stanje ruskega politika nekoliko izboljšalo, vendar še naprej ostaja preveč nestabilno, da bi ga lahko brez nevarnosti za življenje preselili v bolnico v tujini. Namestnik glavnega zdravnika Anatoli Kaliničenko je na današnji tiskovni konferenci povedal, da po preiskavi krvi in urina niso odkrili nikakršnih sledi strupa. »V njegovem organizmu nismo našli strupov ali sledi strupov. Predvidevam, da je diagnoza zastrupitve še vedno v naših mislih. Toda menimo, da bolnik ni bil zastrupljen,« je povedal Kaliničenko.