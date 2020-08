Na berlinsko letališče Schönefeld naj bi prispeli okoli 9.30 po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na pot je iz ruskega Omska krenil danes po polnoči po srednjeevropskem času, potem ko so si ruski zdravniki v bolnišnici, kjer je bil od četrtka, premislili in privolili v njegovo premestitev v Nemčijo. Pred tem so vztrajali, da zdravstveno stanje Navalnega ni dovolj stabilno, da bi lahko dovolili prevoz.

Izključili pa so zastrupitev in trdijo, da gre za motnjo v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi. S tem naj bi se po navedbah zdravnikov v bolnišnici v Omsku strinjali tudi nemški zdravniki, ki so ga tem pregledali. So pa nemški zdravniki po pregledu zatrdili, da ga lahko prepeljejo v Nemčijo, saj imajo na letalu ustrezno opremo.

Privrženci Navalnega sumijo, da je bil zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo, in ruskim oblastem očitajo, da skušajo prikriti zločin. Po njihovem bi bilo za Navalnega "smrtonosno", če bi moral ostati v bolnišnici v Omsku.

Kira Jarmiš je po novi odločitvi zdravnikov v petek izrazila obžalovanje, da je trajalo tako dolgo, da so dovolili let, saj so bili letalo in vsi potrebni dokumenti pripravljeni že od petka zjutraj.

Posebno letalo z medicinsko opremo je namreč v petek zjutraj iz Nemčije priletelo v Omsk in čakalo, da bolnika prepelje na zdravljenje v Nemčijo. Letalo je organizirala nemška nevladna organizacija Cinema for Peace. Navalnega bodo zdravili v znani berlinski bolnišnici Charite.