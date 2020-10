»Takoj, ko se je žena tega državljana obrnila name, sem tožilcem dejal, naj preverijo možnost njegovega odhoda na zdravljenje v tujino,« je povedal Putin po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Čeprav Navalni zaradi kriminalistične preiskave proti njemu ne bi smel zapustiti Rusije, je Putin tožilstvo vprašal za dovoljenje in vodja opozicije je lahko odšel v Nemčijo, je zatrdil ruski predsednik.

Oster kritik predsednika in borec proti korupciji je 20. avgusta nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo. Dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v berlinsko bolnišnico Charite.

Nemška vlada trdi, da je bil 44-letnik zastrupljen z živčnim strupom novičok. To so potrdili tudi laboratorija na Švedskem in v Franciji ter Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

Navalni je prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal Putin. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident.