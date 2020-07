Pomanjkanje družinskih zdravnikov je problem, ki se vleče že desetletja, v zadnjem obdobju pa so razmere res kritične. Dostopnost do osebnega zdravnika je posta la problematična še zlasti za tiste, ki še niso opredeljeni ali pa se je njihov zdravnik upokojil ali je na daljši bolniški odsotnosti.

Največja težava je, kot kaže, trenutno v zdravstvenem domu Ljubljana, saj v tem trenutku nimajo družinskega zdravnika, ki bi še sprejemal nove paciente. »Pacienti, ki nimajo izbranega zdravnika, se za opredelitev lahko obrnejo še na koncesionarje na območju MOL ali na zdravnike zasebnike,« svetujejo v ZD Ljubljana. Nove zdravnike si prizadevajo pridobiti tudi z iskanjem zunaj naših meja.

Da je položaj na tem področju vse bolj žgoč, ugotavljajo tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po njihovi oceni je to tudi posledica lanskega dogovora med ministrstvom za zdravje in predstavniki družinskih zdravnikov o znižanju meje, nad katero lahko družinski zdravniki odklanjajo zavarovane osebe. Meja za odklanjanje novih oseb je bila po oceni ZZZS postavljena nerealno nizko, saj zahteva zaposlitev 300 dodatnih družinskih zdravnikov, ki pa jih izobraževalni sistem (medicinska fakulteta) in uvoz iz tujine nista zmožna zagotoviti v naslednjih nekaj letih.

Duša Hlade Zore, zastopnica pa cientovih pravic za ljubljansko regijo, je v tem času najbolj obremenjena s pacienti, ki ne najdejo svojega družinskega zdravnika. »Ljudje mi pišejo… Eni so obupa ni, drugi jezni, tretji grozijo…« začne pripovedovati o stiskah in omeni, da obravnava kar nekaj ljudi, ki šest mesecev in več ne morejo najti družinskega zdravni ka.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.