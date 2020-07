Ekipa helikopterja Slovenske vojske in GRS je poletela na prvo posredovanje že ob 9. uri, ko se je na Škrbini med plezanjem poškodoval alpinist, potem so na Mojstrovki reševali planinca, ki se je prevračal po melišču, zaradi slabosti so v dolino prepeljali planinca s planine Podvežak v Lučah, dva tuja planinca sta obstala na nedostopnem terenu pod Skuto, planinka pri Triglavskih jezerih pa si je poškodovala roko. V zadnji intervenciji so reševali tujo nepoškodovano družino na Prisojniku, ki jo je izmučene zajela nevihta.

V soboto so reševalci GRS Tržič v dolino prenesli planinca, ki je padel in si poškodoval glavo. Da tudi reševalci niso imuni za nesreče, priča zlom noge reševalca med zdrsom na vaji GRS na Snežniku, v Tolminskih koritih pa so pomagali italijanski pohodnici. Je pa bil v gorah relativno miren minuli teden. V ponedeljek je posadka helikopterja Slovenske policije in GRS v dolino prepeljala dva planinca, ki sta omagala na Dolkovi špici v Kranjski Gori, dvakrat so iskali in potem pomagali dvema planincema, po enkrat pa poškodovanem planincu in izgubljenemu kolesarju.

Tudi v tednu pred tem so prevladovale lažje nesreče, žal pa se je 14. julija tragično končal zdrs 63-letne planinke na pobočju Batognice (občina Kobarid). Na ozki poti je izgubila ravnotežje in potem drsela še okoli 100 metrov po pobočju in ko so prišli do nje reševalci, ji žal niso mogli več pomagati.

Kaj vse se dogaja v hribih, pove tudi posredovanje reševalcev prve dni julija, ko so reševali fanta in dekle, ki sta neprimerno obuta in v kratkih hlačah sledila GPS navigaciji, a sta zašla s poti, ki vodi čez Gabrsko peč in Steno. Gorska reševalca GRS Kamnik sta ju našla in zavarovala, helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo za reševanje v gorah pa ju je z vitlom dvignil in prepeljal v dolino. Mladenka v vročih hlačkah, ki se je skupaj s fantom znašla v »mišelovki« nad Sivnikom pod Veliko planino, pa je takole komentirala razmere v slovenskih gorah: »Klopov je pa tukaj nenormalno veliko.«

V zadnjem času so policisti in reševalci opazili zaskrbljujoče slabo opremljenost planincev predvsem glede obutve, najbolj zaskrbljujoče pa je opremljenost pohodnikov po gorah z majhnimi nahrbtniki s katerimi se lotevajo celodnevnih tur tudi višje v gorah in v katere ni mogoče spraviti skoraj nič potrebne opreme. »V naše hribe so se spet vrnili tujci, pa tudi domači planinci zaradi aktualnih razmer hodijo več v domače hribe. Tako opažamo kar nekaj planincev ali pohodnikov, ki pred tem niso hodili v hribe in so v porastu predvsem reševalne akcije nepoškodovanih oseb – onemoglih ali izgubljenih. Težave zaradi onemoglosti bi lahko mnogi rešili s postopnostjo obiskovanja hribov, od lažjih k težjim turam, vsem planincem pa svetujemo, da naj bolj gledajo, kje hodijo in se držijo markiranih poti,« pravi predsednik Komisije za informiranje in analize Gorske reševalne zveze Slovenije Jani Bele in dodaja: »Če greš na morje, greš najprej na plavalni tečaj, če greš smučat, greš najprej na smučarski tečaj, se poučiš o določeni zadevi. V hribe pa gredo mnogi kar tako, v slogu gremo mal' gor pogledat...«

