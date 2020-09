Potemtakem bi moral zaradi malomarnega obnašanja do pandemije nemudoma odstopiti vsaj slovenski metropolit Stanislav Zore, ki je na Marijin praznik na Brezje zavestno zgrnil več kot 3000 romarjev, večinoma starejših ljudi, še posebej ranljivih ob koroni, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Pa se ni zgodilo nič, kajti obnašanje slovenske vlade in odgovornih v prvem valu korone (sumi korupcije, izjemno zaslužkarstvo privilegiranih, nakupi neuporabnega medicinskega materiala in aparatur, laži in sprenevedanja) je bilo razglašeno za izvrstno, kljub množičnemu dvomu in protestom državljanov.

V imenu korone je nekaterim dovoljeno vse, grozeče in morasto vzdušje je treba vzdrževati in kar naprej ponavljati, da je stanje obvladljivo, vendar stalno najavljati nove in nove valove bolezni, za kar sta javno posebej zadolžena govornik vlade za bacile Jelko Kacin in šefinja strokovne posvetovalne komisije pri ministrstvu za zdravje dr. Bojana Beović.

Vse je treba pripraviti, da se bo v imenu korone nekontrolirano še naprej zapravljal državni denar, da ob nakupih in investicijah brez razpisov ne bo odgovarjal nihče, obenem pa skrbno paziti, da bodo posle vodili naklonjeni vladajoči politiki, služili pa posebej izbrani. Kar je bilo prikazano v oddajah Tarča Erike Žnidaršič kot dogajanje s skrajno resnim sumom korupcije, je bil pravzaprav začetni tečaj služenja na račun korone, kajti Janševa vlada je vse skupaj razigrano požegnala kot odlično, minister Zdravko Počivalšek pa je stokrat ponovil prekupčevalsko krilatico: »Reševali smo življenja!« Zatolči je bilo treba Eriko Žnidaršič in jo z ekipo razglasiti za leve plačance, ki jim je treba zapleniti celoten RTV, nagnati pa ne samo njih, kajti tudi drugi mediji brez vladne kontrole bodo v bodočem »poslovanju« s korono najbolj nebodijihtreba moteči lopovi. Zato je moral Anže Logar tudi z odobravanjem pospremiti pogrošno pismo v Evropsko unijo o komunističnih medijih v Sloveniji!

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.