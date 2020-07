Zastopnica pacientovih pravic: Telefoni prepogosto zvonijo v prazno

Duša Hlade Zore, zastopnica pacientovih pravic za ljubljansko regijo, je v tem času najbolj obremenjena s pacienti, ki ne najdejo svojega družinskega zdravnika. »Ljudje mi pišejo… Eni so obupani, drugi jezni, tretji grozijo…« začne pripovedovati o stiskah in omeni, da obravnava kar nekaj ljudi, ki šest mesecev in več ne morejo najti družinskega zdravnika.