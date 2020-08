Tako nekako so bili videti ženitni oglasi v naših časopisih pred več desetletji. Danes iskanje pravega partnerja oziroma partnerice poteka bistveno drugače kot nekoč. Če je včasih veljalo, da so se pari spoznavali večinoma na plesih, veselicah in prek časopisnih oglasov, je danes tehnologija že v veliki meri zamenjala spoznavanja v živo s spoznavanji prek spleta ali televizije, piše Meta Černoga v novi številki Nedeljskega dnevnika. Prav ta čas lahko na komercialni televiziji Pop TV spremljamo novo priljubljeno serijo Ljubezen po domače, prek katere fantje in dekleta iščejo partnerje.

A če se ozremo najprej na splet, lahko po okvirnih podatkih, s katerimi razpolaga Luka Kogovšek, ustanovitelj enega prvih slovenskih portalov za spoznavanje ona-on.com, ugotovimo, da se že okoli petdeset odstotkov parov spozna na tak način. V Ameriki še več: že okoli 75 odstotkov.

Ta številka se še viša. »Število uporabnikov in novonastalih parov zadnji dve leti skokovito narašča. Trenutno je na portalu ona-on.com že več kot 190.000 registriranih aktivnih, od tega okoli 80.000 mesečno. Spletno spoznavanje je postalo vodilni način spoznavanja samskih. Tako po svetu, kot pri nas,« ugotavlja Kogovšek in dodaja, da je višanje števila tudi posledica skokovite rasti števila samskih v Sloveniji.

Na tak način sta se spoznala tudi naša sogovornika, ki sicer ne želita biti izpostavljena z imenom in priimkom. Oba sta stara malo nad petdeset let, oba ločena. »Ko sem pri petdesetih ostala sama, sem se začela spraševati, ali bo moje življenje odslej takšno. Torej samsko. Otroka sta že odrasla, jaz pa sem vse večere preživela sama. Tega nisem želela. Prijavila sem se na portal ona-on.com in kmalu našla partnerja s podobnimi izkušnjami; ločenega z dvema otrokoma. Nekaj časa sva se pogovarjala zgolj prek spleta, nato pa sva se dogovorila za zmenek v živo, ugotovila, da sva si simpatična, in ljubezen se je rodila. Zdaj sva skupaj že štiri leta,« pripoveduje eden od 25.000 srečnih parov, ki so jih uradno združili prek tega portala od leta 2001 do danes. Skoraj vsak Slovenec pozna vsaj en par, ki se je spoznal na tak način.

Nekatera tovrstna znanstva se končajo tudi s poroko. »Osebno vem za okoli 50 porok, vsako leto pa zadnjih nekaj let organiziramo eno sanjsko poroko, letos je bilo to šestič,« dodaja Kogovšek.

Med iskalci ljubezni je tudi veliko takšnih, ki so že v zrelih letih, torej okoli petdeset let, pa si želijo ustvariti novo (ali morda tudi prvo) zvezo.

Tudi tej generaciji pride spletno spoznavanje zelo prav, prav tako mlajšim in starejšim. Kot pravi Kogovšek, je pri osebah do 30 let to naravni način spoznavanja, pri ljudeh do 60 let je to najlažji in najhitrejši način spoznavanja, pri ljudeh po šestdesetem letu pa je spoznavanje elitnega dela populacije, ki je računalniško pismena in zato praviloma tudi nadpovprečno izobražena.

Nekateri se sicer bojijo, da so takšni portali namenjeni tudi zmenkom »za eno noč«, a ona-on.com je prednostno namenjen resnim zvezam, medtem ko avanturiste preusmerjajo na avanturistični servis urgenca.com. Tako lahko denimo profil uredimo tako, da ima visoko izobražena ženska, ki je stara 40 let, opraviti izključno z verificiranimi moškimi, ki iščejo izključno resno zvezo, imajo vsaj višjo izobrazbo in so stari od 35 do 55 let. Prav tako lahko izključi kadilce in pivce in podobno. Sporočil vseh drugih ne dobi in ima ves čas opraviti samo z iskalci resne zveze.

