Gre za precej vročo temo, o kateri so te dni razpravljali v parlamentu, prav tako močno odmeva v javnosti, pri čemer je slišati precej nasprotujočih si mnenj in domnev; nekateri opozarjajo na nevarnosti, drugi na koristi. Toda za kaj pravzaprav gre, kako bo aplikacija delovala in kakšna je videti?

Kmalu po izbruhu pandemije so v številnih državah začeli razmišljati, kako bi bilo mogoče uporabiti so dobno tehnologijo, da bi lažje preprečevali širjenje virusa in hitreje identificirali stike, s katerimi je bil okuženi posameznik v stiku. Odgovor so našli v pametnih telefonih in aplikacijah, ki jih lahko uporabniki naložijo nanje.

Povsod so se o aplikacijah kresala mnenja. Zdaj tudi pri nas. Poleg kritik in pomislekov s strani opozicije – od tega, da je aplikacija sporna, do tega, da nimajo vsi pametnega telefona, še posebej starejši – je bilo zaslediti tudi pomisleke informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik.

Pogledali smo, kako deluje ta aplikacija, ki jo že uporabljajo v Nemčiji in ki so jo poimenovali Corona-Warn-App. Za primerjavo pa smo preizkusili tudi italijansko aplikacijo Immuni, ki je nemški zelo podobna.

