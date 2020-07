Na prepoved vstopa v hrame kulture in znanja, ki so v ponos kultiviranim Slovencem, se je dalo črno piko tudi v slovenskem Kulturnem domu v italijanski Gorici ob predstavitvi, ki sta jo počastila tudi naš prvi predsednik Milan Kučan in italijanska senatorka slovenskih korenin Tatjana Rojc, sijajno spisane in moderno oblikovane knjige z naslovom »Izbral sem srednjo pot« dolgoletnega predsednika Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ) med zamejci v Italiji Rudija Pavšiča. Med bogatimi osebnimi spomini se je z veliko mero razumevanja in strpnosti lotil tudi preganjanja zamejskih slovenskih organizacij, ki zaradi svojih političnih prepričanj po letu 1991 in že prej niso bile pogodu pomladnim osvoboditeljem in Demosovi vladi. Z ovajanjem, Slovencem že itak ne prav naklonjeni takratni italijanski politiki, policiji in finančnim inšpekcijam so hudo škodovali tako manjšinskemu gospodarstvu kot kulturi in športu. Za največji uspeh pa so si takrat v Ljubljani šteli, da so uničili paradno Tržaško kreditno banko.

Sicer pa bi bilo za mnoge naše nekdanje in sedanje politike priporočljivo pravilo, ki velja na konjskih dirkah na indonezijskem otoku Sumbawa, kjer otroke džokeje »upokojijo« že pri desetih letih, kajti vsak kilogram preveč šteje pri hitrosti konja. Nas pa so slovenski politiki z večinoma silno težko razumljivo pametjo jahajo ne samo do upokojitve, temveč še naprej v stilu rokovnjača Haceta dolce far niente (uživancija je brezdelje).

Zato je treba tudi skrbno prikrivati, da je Evropska investicijska banka postavila pod vprašaj razpolaganje s kreditom, ki je bil odobren za gradnjo tira Divača – Koper in treba bo precej dokazovanja, da vse skupaj ni dobro premišljena poslovno politična potegavščina. Evropske banke imajo namreč svoje analitike, ki skrbno spremljajo in informacije, javne in prikrite, kako se nameravajo porabiti zajetni krediti, kajti ni v navadi kot pri nas, da so stranski zaslužki pri velikih gradnjah že del predračuna. Posebej je vzbudila pozornost evropskih bankirjev namera, da se podjetje 2.TDK prenese pod Slovenske železnice, kar je popolnoma nova poslovna odločitev. Ugotovljeno je bilo, da je bil velik del največjih slovenskih gradbenikov (vsi so organizirano kupovali podrejene delnice pod tujimi imeni v Luksemburgu, v režiji A banke) osmoljen pri izgubi podrejenih delnic ob krpanju bančne luknje, zato so si zamislili, da bi si ob vnaprej dodeljenih poslih ob gradnji drugega tira povrnili vsaj del izgube, zato se tako odločno udriha po Turkih in Kitajcih, ki bi tudi gradili.

