Samohvala vseh treh, ki so si z zanikanjem prava zapravili že itak sila pičel ugled, je hudo sporna, kajti pravila za vsako kategorijo držav v EU (Slovenija sodi v predal držav s podpovprečnim bruto dohodkom na prebivalca in nizko zadolženostjo države, ki jo sedanja vlada krepko viša) so jasna, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika. Popuščanje trem odpadnikom EU, ki zavračajo pravno državo, zaradi miru v evropski hiši, pa je vnaprej hudo varljivo.

Zato bi moralo Morawieckega, Orbana in Janšo preklemano skrbeti zaradi poniževalnih govoric za njihovim hrbtom v Bruslju, da niso nič boljši kot prislovično nerazumljen nekdanji predsednik Vzhodne Nemčije, uradno Nemške demokratične republika (NDR) in prvi sekretar Enotne socialistične stranke (s himno Vstali iz ruševin) Walter Ulbricht, da so mu vsi trije kot nekdanji politični Vzhodnoevropejci, ki jih briga sodobna pravna država, dostojni nasledniki. Požvižgal se je Ulbricht, če je morala NDR sovjetska darila plačevati tudi s smrtno nevarnimi kemijskimi testi na svojih športnikih, brigali so ga ljudje, podobno kot Janeza Janšo, kajti skrbna sledilka zgodovine in preroška dama Spomenka Hribar je na svetlo postavila nikdar pozabljeno izjavo Grosupeljčana, da kdor ne časti kolaboracije bele garde in cerkve z nacizmom, je plevel, ki ga je treba izruvati, kar sedaj pomeni - pravna država sem jaz! Izjavi se je nedavno priključil tudi drugi večni prisklednik pri državnih jaslih Zmago Jelinčič s podobnim veleumjem, da je narod itak glup! Pri obeh gre za cinično distanco do lastnega naroda in pomeni biti vzvišen nad vsem, s povzročanjem sporov in razprtij pa prevzemati oblast, lastno oblastiželjnost pa dnevno očitati političnim nasprotnikom.

S težkim vzdihom bi se v grobu obrnil prvi, ki je Sloveniji še v nekdanji Jugoslaviji napovedal demokracijo in pravno državo brez partijskega (Ulbrichtovega) enoumja Stane Kavčič, znanilec liberalizma (Janša in njegova dva oboževana Evropejca so nesporni znanilci liberalizma), ki je pustil za seboj svoj slavni dnevnik. In prav dnevnik znanilca pravne države sta v knjižno obliko postavila kot redaktorja Igor Bavčar in Janez Janša ter si tako nezasluženo prislužila nesmrtno slavo ob imenu Staneta Kavčiča, ki ga je sedaj Janša zatajil in pohodil.

