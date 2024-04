Zdravstvene ustanove po vsej Italiji so prejele sporočilo ministrstva za zdravje o pojavnosti in možnosti širjenja fentanila, sintetičnega opiata, ki predvsem v ZDA v zadnjih letih povzroča velikanske probleme. Gre za izredno močno drogo, nekoliko podobno morfiju, le da je od njega še 50- do 100-krat močnejša.

Italijansko ministrstvo za zdravje je izdalo opozorilo, da gre za »zelo resno« grožnjo, ki jo predstavlja omenjena droga. Ob tem je zdravstvenim oblastem 20 regij naročilo, naj delavce in centre za zdravljenje odvisnosti obvestijo o grožnji javnemu zdravju.

Fentanil se sicer uporablja v medicini in veterini, in sicer kot sredstvo za lajšanje bolečine in kot anestetik.