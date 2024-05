Čeprav javnomnenjske raziskave SDS napovedujejo zmago na evropskih volitvah, je v največji opozicijski stranki pod vodstvom Janeza Janše ob začetku volilne kampanje vse prej kot mirno. Razlog za to je tudi dogajanje na strankarski televiziji Nova24TV, ki jo vodi Boris Tomašič kot programski direktor. Nekateri v stranki namreč menijo, da je Tomašič televizijo, ki so jo leta 2016 ustanovili člani in podporniki Janševe stranke, pred evropskimi volitvami izrabil za promocijo svoje hčerke Zale Tomašič, ki na listi SDS kandidira na zadnjem, devetem mestu. O očitkih, ki letijo na Tomašiča, je prvi poročal Reporter, več virov pa je potrdilo, da je bilo med kandidati SDS na evropskih volitvah zaradi pogostega pojavljanja Zale Tomašič na Nova24TV precej slabe volje in jeze. Kot smo izvedeli, bi o ravnanju Borisa Tomašiča po volitvah lahko razpravljali tako v stranki kot tudi na skupščini delničarjev Nova24TV, med katerimi so tudi najbolj znani predstavniki SDS na čelu z Janšo.

Tomašič, ki je največji lastnik Nova24TV postal, ko so se po parlamentarnih volitvah leta 2022 iz lastništva umaknili madžarski oligarhi iz krogov blizu madžarskega premierja Viktorja Orbana, zanika, da bi pred evropskimi volitvami na Nova24TV favoriziral svojo hčerko. »Ravno nasprotno, urednike sem celo prosil, naj jo čim manj omenjajo, da ne bi kdo rekel, da jo favoriziram. Tega, da jo osebno podpiram, ne skrivam, ampak vse prej kot da bi bila favorizirana na Nova24TV,« zatrjuje Tomašič in ob tem še dodaja, da ne ve, v čem je problem, saj se je njegova hči ob začetku uradne volilne kampanje umaknila s televizijskih ekranov. V SDS zadeve ne komentirajo, nosilka liste SDS Romana Tomc pa pravi, da o očitkih na račun Tomašiča ne ve nič.

Hojs: Da Rupar podpre Zalo Tomašič, je malo hecno

Bolj zgovoren je Aleš Hojs, ki se na listi SDS prav tako poteguje za mandat v evropskem parlamentu. »Nekatere stvari so gotovo malo nenavadne, pa ne v zvezi z Nova24TV, ampak v zvezi z upokojenci. Da Pavel Rupar podpre Zalo Tomašič, je malo hecno. Najbolj logično bi bilo, če bi med kandidati podprl Romano Tomc ali Alenko Forte, ki se ukvarjata s pokojninami in z dolgotrajno oskrbo. Odkrito moram povedati, da je meni ta stvar zelo čudna, ampak okej, očitno se je gospod Rupar odločil drugače. Mislim, da bodo upokojenci že vedeli, kdo se je do zdaj pretežno boril za njihove pokojnine in socialni položaj,« pravi Hojs. Pavel Rupar je Zalo Tomašič podprl, potem ko je sporočil, da stranka Glas upokojencev ne bo sodelovala na evropskih volitvah. Boris Tomašič zavrača navedbe, da bi Rupar njegovo hčerko podprl zato, ker je reden gost na Nova24TV.

Glede na zadnje javnomnenjske ankete bo SDS na volitvah osvojila štiri poslance. Sogovorniki, ki želijo ostati neimenovani, ocenjujejo, da Zala Tomašič kljub nastopom na Nova24TV ni v bistveni prednosti pred drugimi kandidati. Znotraj SDS vlada hud boj za preferenčne glasove, kar dokazujejo tudi agresivne kampanje posameznih kandidatov, na primer Franca Kanglerja, ki v Janševi stranki sicer velja za prišleka, in Branka Grimsa, ki poleg sebe promovira še svojo knjigo. V Bruselj si močno želi tudi Franc Breznik, največja uganka pa ostaja, ali se z drugega mesta na listi v evropski parlament lahko še četrtič zapored uvrsti Milan Zver, ki je prvo mesto na listi tokrat moral prepustiti Romani Tomc. Dosedanja evropska poslanca SDS naj že nekaj časa ne bi bila v najboljših odnosih, težavo za Zvera pa bi lahko predstavljalo to, da bodo nastopi na ključnih soočenjih tokrat pripadli Romani Tomc. Hojs je na drugi strani lahko bolj miren, saj je v imenu SDS doslej že veliko nastopal v paradnih televizijskih oddajah.