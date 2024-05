Ruski predlog je dobil le sedem glasov podpore, sedem držav je bilo proti, Švica pa se je vzdržala. Blokirani ameriško-japonski predlog je pred enim mesecem dobil 13 glasov podpore.

»Slovenija podpira večino predlaganega besedila resolucije, vendar pa ruski predlog ne naslavlja učinkovito številnih izzivov, ki so povezani s preprečevanjem oboroževalne tekme v vesolju in bi imel po našem mnenju dvoumne učinke na varnost v vesolju,« je v obrazložitvi glasu proti predlogu dejal slovenski veleposlanik Žbogar.

»Slovenija ostaja neomajna pri svoji zavezanosti preprečevanju oboroževalne tekme v vesolju,« je še dejal in vse države, ki uporabljajo vesolje, pozval k zadržanosti.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je po aprilskem neuspehu ameriško-japonskega predloga resolucije sporočil, da Rusija po ameriških podatkih razvija satelit z jedrskim orožjem.

Podobno je v VS ZN v ponedeljek povedal tudi ameriški predstavnik, ki je trdil, da je Rusija 16. maja izstrelila satelit v nizko zemeljsko orbito. ZDA ocenjujejo, da je ta naprava verjetno orožje, s katerim bi lahko napadli druge satelite v nizki orbiti. Rusija to zanika.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je dejal, da so zahodne države aprila želele prikazati Rusijo v neugodni luči in ji pripisati dejanja, ki jih ne izvajajo. Ruski predlog je po njegovih besedah bolj celovit in potrjuje zavezo držav, da ne namestijo nobenega orožja v vesolje.

Po njegovih besedah je besedilo ruske resolucije enako tistemu, na katerega je Rusija 24. aprila dala veto, ker je predlog omenjal le orožje za množično uničevanje. Rusija je sedaj le predlagala, naj se prepove vse oblike orožja v vesolju.