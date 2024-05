Tekmovanje v prvi in drugi slovenski nogometni ligi je zaključeno, a do konca sezone bo še nekaj pomembnih odločitev. Rogaška in Gorica bosta v petek ob 20.30 v Stožicah v Ljubljani odigrali finale slovenskega pokala in zmagovalec bo igral v kvalifikacijah za ligo Evropa, če bo prejel licenco Uefe. Okrog Rogaške je veliko negotovosti, saj ni prejela licence za novo sezono, a je vložila pritožbo. V tem tednu bosta tudi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev prve lige med Nafto in Radomljami. Prva tekma bo v četrtek ob 17.30 v Lendavi, povratna v nedeljo ob 17. uri v Športnem parku Domžale. Glede na to, kako je Nafta odigrala zadnje tekme (7 osvojenih točk od 21 možnih), potem ko je bila konec marca trdno na prvem mestu, je veliko vprašanje, ali sploh ima prvoligaške ambicije.

Najboljši strelec lige Matko na seznamu želja Slovana

Medtem ko so igralci na dopustu, reprezentanti pa čakajo na začetek priprav za evropsko prvenstvo, se začenja dogajanje na nogometni tržnici. Preživetje slovenskih klubov je odvisno od prodaje igralcev, zato je pri prestopih na prvem mestu zaslužek od odškodnine, manj pa dobrobit in razvoj igralca, da bo v novem klubu stalno igral. Izjema je le prvak Celje, ki ima tako polno blagajno, da mu igralcev ni treba prodajati, ampak želi zadržati vse najboljše in pripeljati še nekaj zvenečih okrepitev. Finančno je tako močno, da lahko kupi katerega koli igralca iz slovenske lige, ki si ga zaželi, kar pomeni, da mu ponudi bajno plačo za slovenske razmere in plača tudi odškodnino. A tudi Celjani bodo težko zadržali igralca, če želi oditi. Najboljši strelec lige Aljoša Matko ne skriva, da znova želi v tujino, prva izbira je Slovan Bratislava. Če bo reprezentant Žan Karničnik na evropskem prvenstvu igral na takšni ravni, kot je v slovenski ligi, bodo Celjani zasuti s ponudbami, ki se jim ne bodo mogli upreti. Tuji ogledniki imajo v svojih beležnicah Marka Zabukovnika, Davida Zeca, Nina Milića, Tamarja Svetlina ...

Če bo v Maribor vstopil turški investitor, bo imel svež kapital, da bo na poletni tržnici lahko več kupoval kot prodajal. Največ zanimanja je za 25-letnega Jana Repasa, za katerim je dobra sezona brez nihanj, odkrito se spogleduje z novim prestopom v tujino, potem ko se mu prvi poskus s Caenom v Franciji ni izšel in je prišel v Maribor oživit svojo kariero.

V Olimpiji se licitacija začne pri milijonu evrov

Pri Olimpiji je očitno, da sta članski reprezentant Timi Max Elšnik in mladi reprezentant Marcel Ratnik prerasla slovensko ligo. Vodstvo Olimpije, kjer so razmere kaotične, računa, da bo Elšnik dobro igral na evropskem prvenstvu v Nemčiji in bo zanj iztržilo večmilijonsko odškodnino. Nekaj zanimanja je tudi za Avstrijca Raula Florucza in Nigerijca Petra Agba, a Olimpije ne zanimajo ponudbe, ki niso sedemmestne, torej se licitacija začne pri milijonu evrov. V drugih klubih so igralci, ki so zanimivi za klube v tujini, a višina odškodnine težko preseže milijon evrov. Prednjačijo Bravo (Kavčič, Selan, Trdin), Domžale (Topalović, Perc, Pišek) in Mura (Cipot, Kasalo). Zelo vroč je napadalec Rogaške Patrik Mijić.