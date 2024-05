Naložba v največji in po novem tudi osrednji mestni park je kranjsko občino stala 1,1 milijona evrov, v višini nekaj več kot 850.000 evrov pa je bila sofinancirana iz evropskih kohezijskih sredstev. Kot smo lahko slišali na odprtju, bo prebivalcem in obiskovalcem park ponujal številne možnosti za aktiven oddih in pobeg od mestnega vrveža. Poleg nove ozelenitve in zasaditve dreves so v parku uredili pešpoti in kolesarsko povezavo. Postavili so tudi dva pitnika, klopi, vadbene rekvizite in vso pripadajočo komunalno opremo.

V prihodnje bo še večji

V novi park, ki je umeščen na območje med avtobusno postajo in zdravstveni dom, so prestavili tudi Bleiweisov spomenik, ki je pred tem stal v bližini. Spomenik stoji ob Bleiweisovi cesti, in sicer med starim mestnim jedrom, kjer je njegova rojstna hiša, in Trstenikom, od koder so izvirali njegovi predniki. Nova lokacija spomenika ima zaradi neposredne bližine Zdravstvenega doma Kranj in Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj tudi simbolni pomen, saj je bil Bleiweis tudi zdravnik in porodničar.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je na odprtju poudaril, da so nekoč degradirano in zaraščeno območje končno lahko spremenili v nekaj uporabnega, ki bo prinašalo koristi tako za mesto in meščane kot tudi za obiskovalce. Dodal je še, da bo park, v katerem je že zdaj pet tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, kmalu postal še večji. Pred dnevi je namreč podpisal pogodbo za nakup sosednje propadajoče vile, v kateri je nekoč deloval vrtec, danes pa je objekt tako dotrajan, da je že nevaren. Občina je od ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije prejela dovoljenje, da ga lahko poruši. Kot je napovedal župan, bodo tudi to območje verjetno začeli urejati še letos.

Koristi zelenih površin

Na odprtju je spregovorila tudi klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, ki je dejala, da so zelene površine v mestu zanesljivo rešitev za več težav hkrati, še posebno če gre za večji park. Po njenih besedah so mnoge študije pokazale, da prisotnost dreves pa tudi drugih ekosistemskih parkovnih sestavin izboljša kakovost zraka, še zlasti v topli polovici leta. »Parki imajo izrazit hladilni učinek na mestno okolico, kar nam poleti lahko ublaži nadloge vročinskih valov. Živ park obnavlja tudi vodni krog in bogati podtalnico ter deluje skoraj kot mala čistilna naprava. Park lahko ublaži hrup in izboljša kakovost tal. Predvsem pa v mesto vnaša več življenja v vseh oblikah. Vse našteto ljudje zaznamo podzavestno in se zato v parku nehote počutimo bolje. Bolj sproščeno, bolj umirjeno,« je dodala.

Po njenih besedah so Nemci izračunali, da je dejanska vrednost drevesa, ki raste v mestu, od 20.000 do 30.000 evrov. »Drevo daje senco, omogoča življenje, filtrira zrak in vodo ter še marsikaj drugega, zato je zasaditev drevesa na dolgi rok zelo pomembna in smotrna investicija. Tudi kvadratni meter parka prinese vsako leto različne koristi v višini enega evra. To se ne sliši veliko, a več kot je zelenih površin, večji je učinek. Zato si želim, da bi park dobil brate in sestre, saj Kranj ni tako zeleno mesto, kot si mislimo,« je še povedala in pripomnila, da Kranj ne sme postati mesto, kjer bodo drevesa rasla v koritih, pri čemer je namignila na nedavno posajena drevesa v koritih v mestnem središču.