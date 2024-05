Od 23. maja se bodo na festivalu vrstili dogodki, ki bodo ulice in odre oživili s plesom, cirkusom, kabaretom, gledališkimi in lutkovnimi predstavami. Prireditev je plod vizije umetniškega vodje, sicer tudi plesalca in koreografa Branka Potočana, ki je leta 2002 ustvaril priložnost za srečanje umetnosti in občinstva.

Z leti se je festival razširil in postal ena najpomembnejših kulturnih prireditev v regiji. Vsi dogodki – skupaj jih je več kot 70 – bodo brezplačni, kulturne vsebine pa nagovarjajo vse generacije in okuse. Poudarek letošnjega festivala bo na več žanrskih dogodkih, kjer se prepletajo gledališče, glasba, ples in lutke. Večžanrskost bo po Potočanovih besedah najbolj vidna v predstavah vsestranskega gledališkega ustvarjalca in glasbenika Matije Solceta ter v kabaretu žive ljudsko-elektronske glasbe v kombinaciji z zvokom materialov, ki ga bodo izvedli češki umetniki, združeni v kolektiv Studio Damuza & Fekete Seretlek. »Festival temelji na prikazih domačih, regionalnih ustvarjalcev, odprt pa je tudi za gostujoče, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Na dogodku se delijo izkušnje, pogledi, načini dela, oblikujejo se možnosti za bodoče projekte,« je poudaril Branko Potočan. »Vodilo je tudi, da gre gledališče k ljudem, ne le ljudje v gledališče. In to se je pokazalo za uspešno. Zato dogodki potekajo tudi vstran od klasičnih gledaliških odrov, na ulici,« je še dodal.

Festival se bo v četrtek začel v Hrastniku, kjer bo potekal do nedelje, 26. maja. Pozneje se bodo Rdeči revirji selili v Zagorje, kjer bo festivalsko dogajanje potekalo med 31. majem in 1. junijem. Konec junija se bo festival ustavil še na zadnji postaji v Trbovljah, kjer se bo program odvijal 21. in 22. junija.