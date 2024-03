V ZDA so letos zasegli že skoraj 20 milijonov tabletk fentanila in več kot 550 kilogramov te sintetične droge v prahu (kar predstavlja skoraj 70 milijonov smrtonosnih odmerkov), kaže statistika ameriškega urada za boj proti drogam DEA. S takim tempom bo količina zasegov tudi letos rekordna. Lani so namreč zasegli za odtenek manj kot 80 milijonov tabletk in skoraj pet ton in pol fentanila v prahu, kar predstavlja okoli 380 milijonov smrtonosnih odmerkov. Toliko te droge niso zasegli še nikoli prej. Količina je tako velika, da bi zaradi nje lahko umrli vsi Američani. Ponekod je tako hudo, da so morale oblasti (denimo februarja v Portlandu) razglasiti trimesečne izredne razmere. Posebno pozornost v medijih je te dni dobila novica, da so lani samo v Kaliforniji zasegli dobrih 28 ton fentanila (v vrednosti okoli 670 milijonov evrov), kar je za tisoč odstotkov več kot leta 2021, so sporočili iz urada kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma. »To je strup, za katerega v naših soseskah ni prostora. Vendar smo mu napovedali vojno – z vse več zasegi, vse večjim dostopom do zdravljenja zaradi odvisnosti in s pregonom preprodajalcev,« je bil jasen. Dodaten problem fentanila je njegova močna zasvojljivost.

»Fentanil je postal najpogostejši vzrok smrti Američanov, starih od 18 do 45 let,« so z izjavo šokirali v DEA. Gre za najbolj smrtonosno grožnjo, s katero se soočajo v ZDA. Od leta 2018 je zaradi prevelikega odmerka umrlo že četrt milijona Američanov, samo predlani nekaj več kot 73.000 ljudi. To je 200 ljudi na dan. Od leta 2019 se je število smrtnih žrtev podvojilo. Fentanilu zato pravijo tudi serijski morilec med drogami. Znatne težave s fentanilom in strmo rastjo prevelikih odmerkov so čez lužo prvič zaznali leta 2013, kar naj bi bil tudi začetek tako imenovanega tretjega vala opioidne krize. Grožnja fentanila ni izjemna le zaradi tega, ker je država preplavljena s to sintetično drogo, ampak tudi, ker so tabletke bolj smrtonosne kot kadar koli prej. Laboratorijske analize so pokazale, da je kar 70 odstotkov lani zaseženih tabletk vsebovalo potencialno smrtonosen odmerek fentanila. Samo za primerjavo: leta 2022 je bilo takih tabletk 60 odstotkov, leto prej 40. Problem je, da uporabniki ne vedo, kaj vzamejo, kar lahko hitro privede do tragedije. Fentanil je tako močan, da smrtonosni odmerek predstavljata že dva miligrama, kar je količina za konico svinčnika. Tabletke so narejene tako, da spominjajo na različna zdravila proti bolečinam na recept.

»Zombi droga«

Že večkrat smo pisali, da je fentanil 50-krat močnejši od heroina in kar stokrat močnejši od morfija. Večina ga v ZDA pride iz sosednje Mehike, kjer ga množično proizvajajo v narkokartelih Sinaloa in Jalisco. Po navedbah DEA pri proizvodnji uporabljajo kemikalije kitajskega izvora, zaradi česar je postopek cenejši pa tudi hitrejši od proizvodnje tradicionalnih drog. Fentanil je postal (dodatno) zloglasen zaradi posnetkov uživalcev, ki so se začeli pred leti deliti po družbenih omrežjih. Uživalci se namreč pogosto ne zavedajo svoje okolice, po ulicah hodijo kot v transu, zaradi česar so videti kot zombiji. Zato se fentanilu pogovorno reče tudi zombi​ droga. Redno vbrizgavanje povzroča drobne ranice, ki so sprva videti kot ureznine ali modrice, čez čas pa se razrastejo v odprte rane na koži, ognojke in razjede, ki se razširijo po nogah in rokah in začnejo gniti. V najhujših primerih je potrebna amputacija uda. »Dobesedno poje tvoje telo. Kot krokodil,« je za portal Today Online posledice droge komentiral uporabnik.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je lani opozorila, da se mora Evropska unija pripraviti na hitro rast uporabe fentanila. »To je problem, ki ga imate, le da se tega še ne zavedate, ali pa je to problem, ki ga boste kmalu imeli,« je komisarkolani opozoril ameriški državni sekretar Antony Blinken. Fentanil in druge sintetične droge po njenih navedbah trenutno ne predstavljajo glavne nevarnosti za Evropsko unijo, saj je konoplja še vedno najbolj znana droga na celini, kokain pa je tisti, katerega poraba najbolj narašča. Je pa opozorila, da imamo v Evropi zadostne laboratorijske zmogljivosti za proizvodnjo sintetičnih drog, kar bi lahko v določenem trenutku sprožilo krizo. Sodeč po evropskem poročilu o drogah so leta 2021 v EU odkrili 434 nezakonitih laboratorijev za proizvodnjo sintetičnih drog.