Tekmovalni program sestavljajo trije italijanski filmi s temami, ki trenutno polarizirajo italijansko družbo: Jaz, kapitan, Ognjemet ljubezni in C'è ancora domani (There's Still Tomorrow).

Jaz, kapitan, ki je režiserju Metteu Garroneju prinesel nominaciji za oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film, prinaša pretresljivo in navdihujočo zgodbo o poti dveh mladih senegalskih migrantov, ki se skozi puščavo in čez morje odpravita iskat boljše življenje v Evropo. Ognjemet ljubezni, ki ga je režiral Giuseppe Fiorello, je po resničnih dogodkih posneta zgodba o homoseksualnih najstnikih, ki sta leta 1982 zaradi svoje ljubezni tarča nasilja konservativne sicilijanske družbe. Črno-beli prvenec režiserke Paole Cortellesi C'e ancora domani o vlogi ženske v italijanski družbi pa si je v Italiji ogledalo več kot štiri milijone gledalcev.

V tekmovalni program so uvrščeni še mehiška drama Bad Actor, ki jo je režiral Jorge Cuchi in je postavljena v čas po gibanju #MeToo, napeta sodna drama Cedrica Kahna z naslovom The Goldman Case s kroniko sojenja Pierru Goldmanu, francoskemu levičarskemu revolucionarju, in madžarski film Magyarazat mindenre (Explanation for Everything), v katerem na dan privrejo napetosti polarizirane madžarske družbe. Film, ki ga je režiral Gabor Reisz, je na filmskem festivalu v Chicagu prejel nagradi za najboljši film in najboljši scenarij.

Prikazali bodo še dramo grške režiserke Sofie Exarchou z naslovom Animal, ki opozarja, da za pijanimi, razuzdanimi počitnicami v grških letoviščih stojijo ljudje s temačnimi zgodbami. Igralka Dimitra Vlagopulu je za vlogo Kalie prejela nagrado za najboljšo igro filmskega festivala Locarno.

Francoska drama režiserke Valerie Donzelli z naslovom L'Amour et les forêts (Just the Two of Us) spremlja Blanche, ki se znajde ujeta v primežu globoko posesivnega in nevarnega moškega. Glavna igralca Virginie Efira in Melvil Poupaud sta bila nominirana za cezarja za najboljšo žensko in moško glavno vlogo.

Tekmovalni izbor zaključujeta filma na temo problematike Bližnjega vzhoda. Iranska ljubezenska zgodba Keyke mahboobe man (My Favourite Cake) je bila med letošnjimi nominiranci za zlatega medveda na Berlinalu, dramo The Teacher, ki jo je režiral Farah Nabulsi, pa je The Hollywood Reporter opisal kot »pretresljivo dramatizacijo življenja v okupirani Palestini«. V glavni vlogi blesti lanski prejemnik Krafftove nagrade zlato jabolko za posebne igralske dosežke, palestinski igralec Saleh Bakri, tokrat v vlogi učitelja. Ta mora uskladiti svojo zavezanost političnemu uporu s čustveno podporo svojemu učencu in z romantičnim razmerjem z britansko prostovoljko, so zapisali organizatorji kranjskega festivala.

Predselektor tekmovalnega dela festivala je bil tudi letos slovenski igralec in voditelj Toni Cahunek. Končni izbor tekmovalnih filmov je opravil glavni selektor, uveljavljeni turški gledališki, televizijski in filmski igralec Taner Rumeli, ki je slovenskemu občinstvu znan po vlogah v serijah Ne izpusti me, Svojeglava ljubezen ter Ljubezenska past in Oče.