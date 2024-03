Država in šport

Po tem, ko je z novo Golobovo vlado področje športa vključeno v ministrstvo za gospodarstvo, je bilo pričakovati več skrbi in posluha za to vsesplošno pomembno dejavnost. Dejansko so za šport v letu 2023 napovedali 41, v letu 2024 pa 43 milijona evrov, kar naj bi bilo v primerjavi z Janševo vlado v letu 2022 z 25 milijoni evrov za 64 % več v letu 2023 in za 72 % več v letu 2024. To je sicer na nivoju letnega proračuna skupaj treh do štirih najbogatejših evropskih rokometnih klubov (Barcelona, PSG Pariz, Kiel, Veszprem …), pa vendarle občutno povečanje glede na dosedanja državna sredstva. Vse lepo in prav, če nam ne bi v zadnji TV oddaji Tarča, v četrtek 28. marca na TV SLO 1, Blaž Tomaž Bolcar, odvetnik in strokovnjak za športno pravo, predstavil šokanten podatek (citiram): »Dejstvo je tudi, da se je lani iz naslova športnega udejstvovanja in športnega posla v državno malho nateklo 330 milijonov evrov davkov in prispevkov. Torej – če je država v šport investirala 46 milijonov evrov in kasirala 330 milijonov evrov, potem mislim, da se v šport splača vlagati.«