Rezultat bi lahko bil za igralce Dallasa še slabši, saj so Clippersi v prvem polčasu vodili že za 31 točk. Nato se je razigral Kyrie Irving, ki je dosegel 40 točk. Luka Dončić je zbral 29 točk, 10 skokov in 10 podaj, pri gostih pa sta s po 33 točkami izstopala Paul George in James Harden.

Dončić se je na tekmi nekajkrat držal za koleno. Po tekmi je po premisleku o kolenu dejal, da ga nekoliko moti, a ni iskal izgovorov: »Seveda boli, to je očitno. Ampak to nikakor ne more biti izgovor. Začeli smo zelo slabo, površno in to moramo močno popraviti,« je po tekmi povedal Dončić.

Dvoboj se zdaj seli v Los Angeles, kjer bo peta tekma v četrtek zjutraj po slovenskem času. Šesta bo dva dni kasneje znova v Dallasu, morebitna sedma pa 5. maja pri LA Clippers.

Na tekmi med New Yorkom in Philadelphio so bili boljši igralci New Yorka, ki so v gosteh slavili s 97:92. New York sedaj proti Philadelphii vodi s 3:1. Jalen Brunso je dosegel 47 točk, na tekmi pa si je gleženj poškodoval Bojan Bogdanović.