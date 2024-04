Po dogovoru ministrstva za vzgojo in izobraževanje z Dijaškim domom Vič se bodo kapacitete za dijakinje in dijake v domu s prihodnjim šolskim letom povečale za 175 mest. »Dijaki bodo v prihodnjem šolskem letu bivali v objektu 1 in v tretjem nadstropju objekta 2,« so zapisali v Dijaškem domu Vič. Študentje, ki so zdaj v domu lahko prebivali po ekonomski ceni, se morajo iz doma izseliti do 15. julija. Že z majem se bodo v domu začele prenove.

»Plačam ekonomsko ceno doma, kaj pa zdaj? Kot študentka moram zdaj iskati stanovanje, a ker sem tujka, nas večina lastnikov nepremičnin ne želi sprejeti,« je napisala zaskrbljena študentka iz tujine, ki je v Dijaškem domu Vič prebivala več let. Kot je zapisala, je z obnovo dom izgubilo vsaj 150 študentov, ki so tam prebivali. Študenti so za sobe v Dijaškem domu Vič lahko zaprosili prek razpisa za sobe v študentskih domovih na spletnem portalu eVŠ. Kot so takrat zapisali v razpisu, gostijo tudi študente iz različnih evropskih držav, ki so vključeni v študijske izmenjave, in redne študente iz republik nekdanje Jugoslavije. V dijaškem domu jim ponujajo dvoposteljne sobe s souporabo sanitarij.

Generacije dijakov so večje

Študentski domovi Ljubljana (ŠDL) študentom, ki na Univerzo v Ljubljani prihajajo v sklopu Erasmusovih izmenjav, ponujajo sobe v Domu XIV na Svetčevi ulici v Rožni dolini, kjer je cena namestitve 230,89 evra, in v Domu D na Kardeljevi ploščadi, kjer za sobo odštejejo 184,95 evra. Pogoji za pridobitev sobe se sicer razlikujejo glede na to, ali so študenti prebivalci evropskih ali neevropskih držav.

»Od nekaj več kot 7500 ležišč imamo 304 ležišča rezervirana za tuje redne in izmenjalne študente,« so pojasnili v ŠDL. Tisti, ki sobe v domovih ne dobijo, običajno bivajo v dijaških domovih, hostlih in zasebnih nastanitvah. Letno v ŠDL prejmejo okoli 2000 vlog več, kot imajo razpisanih mest.

Da bodo sobe v dijaškem domu oddajali študentom, naj bi se v ŠDL v sodelovanju z dijaškimi domovi odločili v obdobju, ko so bile generacije študentov bolj množične od dijaških. Stanje pa se v zadnjih letih spreminja, opažajo namreč, da je dijakov vedno več. Težave so se pojavile že lani, ko je bilo vpisnih mest v srednje šole za nekatere dijake premalo. »Študentje v Dijaškem domu Vič bivajo po tržni ceni, kar pomeni, da nimajo pogojev za subvencijo, in posledično jih tudi mi ne moremo vseliti. Subvencioniranih ležišč je v Ljubljani premalo tako za domače kot tudi za gostujoče študente,« so še dejali v ŠDL.

Pomanjkanje že dalj časa

Spomnimo: Študentski domovi Ljubljana so zaradi večletnega pomanjkanja ležišč že leta 2018 začeli sodelovati s pristojnim ministrstvom, ki je tudi preverilo ustreznost potencialnih lokacij za nove študentske domove. Kot primerni lokaciji se v zadnjih letih omenjata Roška in Gerbičeva, primerna naj bi bila tudi Litostrojska, kjer bi kapacitete povečali z gradnjo prizidka k staremu domu. »V zvezi z lokacijo Roška je pristojno ministrstvo leta 2020 že začelo postopke in trenutno poteka priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta, dom pa naj bi bil zgrajen do leta 2027 in bo imel 380 ležišč. Po najnovejših informacijah naj bi bil do leta 2027 zgrajen tudi dom na Gerbičevi,« so povedali v ŠDL.

Po njihovih izračunih bi za primerno rešitev študentske problematike potrebovali vsaj 10 odstotkov več ležišč. Nova domova bi zapolnila 7 odstotkov primanjkljaja, kar bi še vedno pomenilo premalo postelj. Z gradnjo obeh domov bi pridobili 540 dodatnih postelj, z gradnjo novega prizidka k domu na Litostrojski cesti pa še dodatnih 380 ležišč.