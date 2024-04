Škotska ima od prejšnjega tedna manjšinsko vlado Škotske nacionalne stranke (SNP), ker se je premier (na Škotskem jim pravijo prvi minister) Humza Yousaf, prvi Azijec in musliman na tem položaju, nenadoma odločil prekiniti koalicijsko pogodbo z Zelenimi. SNP je na zadnjih volitvah leta 2021 osvojila 63 poslanskih sedežev 129-članskega škotskega parlamenta, kar je dva premalo za večinsko vlado, in je takrat sklenila koalicijsko pogodbo s stranko Zelenih, ki je osvojila sedem sedežev.

Preventivno uničenje vlade

Koalicijo je sklenila še tedanja prva premierka Nicola Sturgeon. Presodila je, da bo sodelovanje z Zelenimi, ki so že prej podpirali SNP, vendar so podporo pogojevali z vrsto koncesij, zagotovilo stabilnejšo vlado in ji pomagalo pri načrtovanju novega referenduma o škotski neodvisnost, za kar se zavzemajo tudi Zeleni. Sturgeonova je z njihovim sodelovanjem v vladi tudi okrepila svojo »zelenost« pred podnebnim vrhom Cop26 v Glasgowu na Škotskem novembra 2021. Upala je, da bo s koalicijo dveh strank, ki sta za neodvisno Škotsko, lažje premagala nasprotovanje vlade v Londonu ponovitvi referenduma.

Mnogi v SNP pa niso bili naklonjeni koaliciji z Zelenimi. Imajo jih za skrajno levičarsko stranko z zahtevami, ki naj bi škodovale SNP. Po odstopu Sturgeonove se je tako povečal pritisk na prekinitev koalicijske pogodbe. V bitki za premierski položaj je potem zmagal Humza Yousaf, ki je zagovarjal koalicijo, medtem ko sta njegovi poraženi tekmici Kate Forbes in Ash Regan zagovarjali prekinitev sodelovanja. Zaradi vse večjih razprtij med strankama in očitkov Zelenih, da je SNP vse manj naklonjena okolju in tudi ločeni zdravstveni oskrbi transspolnih oseb, ki so jo zagovarjali Zeleni, je prvi minister ocenil, da utegnejo Zeleni sami odkorakati iz vlade. Očitno je tudi presodil, da bi bilo to v političnem smislu zanj poniževalno, in je koalicijsko pogodbo raje prekinil sam.

Potem se je odločil, da bo vodil manjšinsko vlado, a opozicija ima druge zamisli. V škotskem parlamentu sedi tudi 31 konservativcev, 22 laburistov, štirje poslanci liberalnih demokratov, en neodvisen poslanec in novopečena poslanka stranke Alba, ki jo vodi nekdanji vodja SNP in nekdanji prvi minister Alex Salmond. Ta poslanka je Ash Regan, nekdanja Yousafova tekmica za vodilni položaj v SNP.

Salmond hoče projekt za neodvisnost

Poslanske številke niso naklonjene političnemu preživetju premierja Yousafa, ki se bo v prihodnjih dneh soočil z glasovanjema o zaupnici – o njem osebno in o celotni vladi. Konservativci in laburisti, ki so proti škotski neodvisnosti, pa tudi Zeleni pravijo, da bodo glasovali za nezaupnico. Po zakonu tudi v primeru obeh nezaupnic sicer ni nujno, da bi prvi minister odstopil, a je malo verjetno, da ne bi. Če bi odstopil, pa bi morala SNP v 28 dneh sestaviti novo koalicijsko vlado in v primeru neuspeha razpisati predčasne volitve. Te si trenutno želijo samo škotski laburisti, saj upajo, da bi se velika prednost laburistov na britanski ravni poznala tudi na Škotskem. Yousaf zato vsem ostalim »grozi« s predčasnimi volitvami, vseeno pa zveni spravljivo v odnosu do Zelenih in pravi, da še vedno računa na njihovo podporo.

Prvi minister in vlada bi padla, če bi proti njej glasovalo vseh sedem poslancev Zelenih in tudi omenjena poslanka Ash Regan, ki jo razglašajo za trenutno najbolj vplivno osebo na škotski politični sceni. Njen šef Alex Salmond je SNP pozval k sklenitvi volilnega sporazuma, po katerem bi v vseh škotskih volilnih okrožjih imenovali kandidate, ki bi se zavzemali za škotsko neodvisnost, da bi bilo v parlamentu čim več poslancev, naklonjenih temu projektu. Salmod pravi, da je načrt za neodvisnost pogoj za podporo Yousafu, ki pa naj bi tak pakt že zavrnil.