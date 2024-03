V začetku 90-ih, v času, ko še ni bilo družbenih omrežij, je Gašper Debeljak iz Poljanske doline strastno zbiral avtograme. Ko je bil star okoli deset let, mu je recimo uspelo dobiti podpis Britanca Eddieja »Orla« Edwardsa.

Leta 1992 je bila dobra sezona za avtograme, pripoveduje, zbral jih je ogromno, a mu je v spominu najbolj ostal prav Noriaki Kasai: »ker je bil zelo mlad, prijazen, pa tudi, ker je bil Japonec – njegov podpis v japonskih pismenkah je pač izstopal.«

Mednarodna smučarska zveza je letos (seveda na družbenem omrežju instagram) objavila razpis za najbolj zanimivo željo športnih zanesenjakov. Gašperju se je, kot nam je povedal, utrnila ideja, da bi se lahko spet srečal z legendarnim Japoncem. Poslal je kratek film, v katerem se je predstavil in povabil Kasaija, da bi reprizo podpisa naredila prav v Planici. »Pri Mednarodni smučarski zvezi so bili navdušeni, izbrali so samo mojo idejo,« pripoveduje Gašper. »V Vikersundu so moj video pokazali Kasaiju, ta pa je potrdil, da pride v Planico.«

🥹 A Slovenian fan had a special ask to Noriaki Kasai 🇯🇵 He collected his autograph in Planica 𝟯𝟮 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗮𝗴𝗼 and asked for a new one… And here’s Noriaki’s answer 👀#fisskijumping#skijumping#skijumpingfamilypic.twitter.com/dn5S4Qztyj