Poročilo, ki ga je danes objavila Organizacija za zaščito in promocijo temeljnih svoboščin Liberties, ugotavlja, da so se splošni trendi na področju svobode medijev v Evropi opaženi v lanskem poročilu nadaljevali tudi v letu 2023. Organizacija ugotavlja, da se novinarji v Evropi še naprej soočajo z grožnjami in ustrahovanjem ter so marsikje tarča nadzora.

Poročilo opozarja tudi na visoko koncentracijo medijskega lastništva, pri čemer ob Sloveniji omenja tudi Hrvaško, Francijo, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko in Slovaško.

Mediji se soočajo tudi z vse bolj negotovimi okviri financiranja, poročilo pa kot primer navaja Slovenijo. Nova vlada je sicer zagotovila stabilno financiranje Slovenski tiskovni agenciji, kot zaskrbljujoče pa poročilo izpostavlja, da ni potrdila zvišanja prispevka za javno radiotelevizijo. Ta je ostal nespremenjen več kot desetletje.

Kot je še razvidno iz poročila, so medije v lanskem letu zaznamovale direktiva proti strateškim tožbam in evropski zakon o svobodi medijev, ob tem pa tudi volitve na Poljskem, Nizozemskem in Slovaškem ter regionalni konflikti, med drugim vojna v Ukrajini. Med glavnimi ugotovitvami poročila so, da se novinarji po vsej Evropi še naprej soočajo z ustrahovanjem, nadzorom, napadi in pridržanji, organizacija pa opozarja tudi na omejevanje svobode izražanja in dostopa do informacij. Problem ostaja tudi uporaba vohunske programske opreme Pegasus in Predator, tarča nadzora z njo so bili lani novinarji v Nemčiji, Grčiji, na Nizozemskem in Poljskem.