Lokalne oblasti, ki se bojijo, da bi bilo lahko žrtev še več, so sporočile, da se je jez zrušil v bližini mesta Mai Mahiu v dolini Rift približno sto kilometrov severozahodno od Nairobija, voda pa je odnesla hiše in uničila ceste, ki so prekinjene za promet.

Umrlo naj bi 42 ljudi, pri čemer domnevajo, da so mnogi ostali ujeti pod blatom. Reševalci zato med ruševinami iščejo morebitne preživele. Zaradi hudourniških poplav, v katerih so se številne soseske in ceste znašle pod vodo, je bilo doslej po podatkih oblasti razseljenih več kot 130.000 ljudi, od tega veliko v Nairobiju. Zaradi obilnega deževja so po počitnicah ostale zaprte številne šole.

Še huje je bilo v sosednji Tanzaniji, kjer je v poplavah in zemeljskih plazovih umrlo najmanj 155 ljudi. V Burundiju, eni najrevnejših držav na svetu, pa je bilo zaradi močnih padavin razseljenih kakih 96.000 ljudi.